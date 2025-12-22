Інтерфакс-Україна
11:09 22.12.2025

Зеленський - енергетикам: Дякую, що долаєте темряву

Президент України Володимир Зеленський поздоровив працівників енергетичної галузі з професійним святом, відзначивши їх роботу у надзвичайно важких умовах війни Росії проти України: "завдяки багатьом вам Україна живе й тримається, дякую, що долаєте темряву".

"Я дякую кожному й кожній. Дякую всім нашим ремонтним бригадам, які ремонтують пошкоджені ударами мережі та генерацію, всім, хто щодня й щоночі стабілізує нашу енергосистему, забезпечує постачання електрики, роботу станцій та інших енергооб’єктів, хто працює у прифронтових районах, щоб повернути людям усе для нормального життя", - написав Зеленський у Телеграм-каналі у понеділок.

"Енергетика – одна з основ нормального життя. Світло, тепло – те, без чого неможливо жити. І вже майже чотири роки Росія цілеспрямовано намагається зруйнувати цю основу для мільйонів українців. І попри складну ситуацію світло завжди повертається. І за кожним таким увімкненням – наші енергетики, конкретні люди, які цілодобово працюють", - додав Зеленський.

"Вдячний всім нашим енергетикам за роботу заради збереження добробуту. Завдяки багатьом вам Україна живе й тримається. Дякую, що долаєте темряву. З вашим днем!", - написав президент України.

