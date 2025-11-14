Ворожий дрон атакував автомобіль ремонтної бригади газовиків – без жертв

Під час останньої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України ворожий дрон атакував автомобіль ремонтної бригади газовиків, повідомило Міністерство енергетики України у Телеграм-каналі у п’ятницю.

"Це сталося під час їх виїзду на пошкоджений об’єкт. Машина була цивільною та маркованою символікою енергетичної компанії. На щастя, усі четверо співробітників живі", - зазначили у міністерстві.

Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, навіть у зонах підвищеної небезпеки, де окрім кваліфікації важлива швидка та зважена реакція на загрозу життю, пояснили у відомстві.

"Українська енергетична інфраструктура тримається на людях, які працюють у надзвичайних умовах і не зупиняються навіть під загрозою. Саме їхня відданість і професіоналізм гарантують стабільність роботи системи", - наголосили у міністерстві.