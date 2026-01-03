Інтерфакс-Україна
Події
07:36 03.01.2026

Ворог вночі атакував критичну інфраструктуру Миколаївщини, постраждалих немає

1 хв читати
Ворог вночі атакував критичну інфраструктуру Миколаївщини, постраждалих немає

Російські війська вночі атакували критичну інфраструктуру Миколаївської області, постраждалих немає, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

"Уночі ворог здійснив масовану атаку БпЛА типу "Shahed-131/136" на критичну інфраструктуру області. Постраждалих немає", - написав він у телеграмі.

За словами Кіма, внаслідок атаки відбулось знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району. З ночі енергетики ведуть роботи з відновлення.

У Миколаївському районі вдень п'ятниці ворог атакував передмістя Миколаєва ударним дроном, попередньо – БпЛА типу "Молнія". Пошкоджено будівлю АЗС та два автомобілі. Постраждалих немає.

Також в п'ятницю ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

 

08:22 03.01.2026
03:36 03.01.2026
07:16 02.01.2026
09:44 01.01.2026
08:52 01.01.2026
07:06 01.01.2026
02:22 01.01.2026
09:31 30.12.2025
09:06 29.12.2025
08:47 27.12.2025
