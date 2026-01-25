Інтерфакс-Україна
Події
13:15 25.01.2026

Окупанти вдарили по Харкову БпЛА, спалахнула пожежа

1 хв читати
Окупанти вдарили по Харкову БпЛА, спалахнула пожежа

Ворог ударив по Харкову безпілотниками, за попередніми даними, влучання зафіксовані у двох районах містах, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У Слобідському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА. Наслідки уточнюються...  Ще один ворожий удар БпЛА - по Немишлянському району міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Спалахнула пожежа. На цю хвилину без постраждалих", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Теги: #харків #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:48 24.01.2026
У лікарні померла постраждала внаслідок удару БпЛА 23 січня – Синєгубов

У лікарні померла постраждала внаслідок удару БпЛА 23 січня – Синєгубов

17:31 24.01.2026
Чотири екіпажі швидкого реагування УЧХ допомагали постраждалим від російської атаки БпЛА у Харкові

Чотири екіпажі швидкого реагування УЧХ допомагали постраждалим від російської атаки БпЛА у Харкові

13:44 24.01.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 31, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 31, серед них двоє дітей

12:00 24.01.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 27

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 27

07:54 24.01.2026
До 19 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

До 19 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

02:32 24.01.2026
У Харкові вже понад 11 постраждалих - Терехов

У Харкові вже понад 11 постраждалих - Терехов

01:53 24.01.2026
У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

01:25 24.01.2026
У Харкові 2 жінки постраждали внаслідок атаки БпЛА

У Харкові 2 жінки постраждали внаслідок атаки БпЛА

01:08 24.01.2026
Російський БпЛА влучив у будинок у Харкові, спалахнула пожежа

Російський БпЛА влучив у будинок у Харкові, спалахнула пожежа

00:25 24.01.2026
Росіяни вдарили БпЛА по Харкову - мер

Росіяни вдарили БпЛА по Харкову - мер

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

ОСТАННЄ

Чергова петиція до Кабміну про заборону утримання собак на ланцюгу набрала лише 100 голосів

Зеленський обговорив із Наусєдою підтримку української енергосистеми, військову співпрацю, спільні оборонні проєкти

МВС: 1300 пунктів незламності розгорнуто у столиці

Хаменеї сховався в підземному бункері у зв'язку з можливим нападом США на Іран - ЗМІ

Вночі окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, загинув літній чоловік

Генштаб зафіксував 127 бойових зіткнень упродовж доби

Голова Держетнополітики: Війна дедалі частіше приводить людей до Церкви, ніж у "тихі" часи

РФ пропонує Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької АЕС - ЗМІ

На Херсонщині через ворожі удари пошкоджено понад 30 будинків, поранено 4 людей - ОВА

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА