Окупанти вдарили по Харкову БпЛА, спалахнула пожежа

Ворог ударив по Харкову безпілотниками, за попередніми даними, влучання зафіксовані у двох районах містах, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У Слобідському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА. Наслідки уточнюються... Ще один ворожий удар БпЛА - по Немишлянському району міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Спалахнула пожежа. На цю хвилину без постраждалих", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.