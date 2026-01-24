Інтерфакс-Україна
Події
17:31 24.01.2026

Чотири екіпажі швидкого реагування УЧХ допомагали постраждалим від російської атаки БпЛА у Харкові

1 хв читати
Чотири екіпажі швидкого реагування УЧХ допомагали постраждалим від російської атаки БпЛА у Харкові
Фото: Red Cross Ukraine

Чотири екіпажі загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали постраждалим від російської атаки БпЛА у Харкові.

"На місці чергової атаки спільно з іншими рятувальними службами працювала команда Українського Червоного Хреста... 4 екіпажі загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області працювали в Індустріальному і Немишлянському районах Харкова, де провели обхід пошкоджених будівель, житлових будинків та прилеглих територій для виявлення поранених", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Волонтери у разі потреби надавали першу домедичну допомогу та психологічну підтримку постраждалим.

Наразі на місці російського обстрілу працює пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де можна випити води, чаю або кави, отримати психосоціальну підтримку. На 3 локаціях видається гуманітарна допомога: OSB-плити, брезент, плівка для вікон, транзитні продуктові та гігієнічні набори, ковдри та спальні набори для дітей, питна вода.

Зараз волонтери УЧХ збирають інформацію про необхідні потреби постраждалих та планується допомога внутрішньо переміщеним особам, яких переселили з гуртожитку, що постраждав від обстрілів вночі.

Як повідомили у ДСНС України, внаслідок масованої російської атаки БпЛА, у Харкові пошкоджено житлові багатоповерхівки, гуртожиток та медичний заклад. Наразі відомо про 19 постраждалих, серед яких одна дитина.

Теги: #постраждалі #обстріл #харків #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 24.01.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 31, серед них двоє дітей

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 31, серед них двоє дітей

12:00 24.01.2026
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 27

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 27

07:54 24.01.2026
До 19 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

До 19 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

07:40 24.01.2026
П'ятнадцять осіб, серед них 12-річний хлопчик, постраждали через масовану атаку БпЛА на Харків

П'ятнадцять осіб, серед них 12-річний хлопчик, постраждали через масовану атаку БпЛА на Харків

03:34 24.01.2026
Кількість постраждалих у Києві зросла до чотирьох, зафіксовано перебої з комунікаціями – Кличко

Кількість постраждалих у Києві зросла до чотирьох, зафіксовано перебої з комунікаціями – Кличко

02:32 24.01.2026
У Харкові вже понад 11 постраждалих - Терехов

У Харкові вже понад 11 постраждалих - Терехов

02:31 24.01.2026
Двоє постраждалих у тяжкому стані ушпиталено в Києві - мер

Двоє постраждалих у тяжкому стані ушпиталено в Києві - мер

01:53 24.01.2026
У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

01:25 24.01.2026
У Харкові 2 жінки постраждали внаслідок атаки БпЛА

У Харкові 2 жінки постраждали внаслідок атаки БпЛА

01:08 24.01.2026
Російський БпЛА влучив у будинок у Харкові, спалахнула пожежа

Російський БпЛА влучив у будинок у Харкові, спалахнула пожежа

ВАЖЛИВЕ

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

Число померлих в Україні у 2025р перевищило число народжених майже у 2,9 раза – Мінюст

ОСТАННЄ

В лівобережній частині Києва відновлено водопостачання – Київводоканал

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

На лінії фронту відбулося 61 боєзіткнення, майже половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

Близько 600 будинків на Троєщині в Києві без тепла, води і світла – мер

Орбан чинить злочин проти Угорщини та закарпатських угорців, блокуючи вступ України до ЄС – Сибіга

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Окупанти вдарили по фабриці Roshen вночі двічі в одне й те саме місце – Порошенко

Клименко: внаслідок російських атак постраждали близько 40 осіб, пошкоджено понад 170 об’єктів

"Червона" лінія метро в Києві відновила роботу в звичайному режимі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА