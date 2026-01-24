Чотири екіпажі швидкого реагування УЧХ допомагали постраждалим від російської атаки БпЛА у Харкові

Фото: Red Cross Ukraine

Чотири екіпажі загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали постраждалим від російської атаки БпЛА у Харкові.

"На місці чергової атаки спільно з іншими рятувальними службами працювала команда Українського Червоного Хреста... 4 екіпажі загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області працювали в Індустріальному і Немишлянському районах Харкова, де провели обхід пошкоджених будівель, житлових будинків та прилеглих територій для виявлення поранених", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Волонтери у разі потреби надавали першу домедичну допомогу та психологічну підтримку постраждалим.

Наразі на місці російського обстрілу працює пункт підтримки Українського Червоного Хреста, де можна випити води, чаю або кави, отримати психосоціальну підтримку. На 3 локаціях видається гуманітарна допомога: OSB-плити, брезент, плівка для вікон, транзитні продуктові та гігієнічні набори, ковдри та спальні набори для дітей, питна вода.

Зараз волонтери УЧХ збирають інформацію про необхідні потреби постраждалих та планується допомога внутрішньо переміщеним особам, яких переселили з гуртожитку, що постраждав від обстрілів вночі.

Як повідомили у ДСНС України, внаслідок масованої російської атаки БпЛА, у Харкові пошкоджено житлові багатоповерхівки, гуртожиток та медичний заклад. Наразі відомо про 19 постраждалих, серед яких одна дитина.