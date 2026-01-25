Інтерфакс-Україна
Обсяг наданої Вільнюсом військової допомоги Україні перевищив EUR1 млрд - литовський президент

Загальна сума військової допомоги, наданої Литвою Україні, перевищує 1 млрд євро, заявив у неділю президент Литви Гітанас Науседа.

"Литва залишається серед найактивніших прихильників України: загальний обсяг військової допомоги вже перевищив один мільярд євро, а в 2025 році військова підтримка Литви досягла 0,28% ВВП, що перевищило двостороннє зобов’язання перед Україною", - сказав Науседа, якого цитує президентська канцелярія.

"Литва також продовжує участь у міжнародних ініціативах, включаючи постачання боєприпасів і коаліцію з розмінування, в рамках якої вже пройшли навчання і були оснащені українські підрозділи з розмінування", - додав Науседа.

