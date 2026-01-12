Інтерфакс-Україна
Події
18:26 12.01.2026

МЗС Литви викликало представника Росії для протесту через атаку на Україну балістичною ракетою "Орєшнік"

1 хв читати

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника Росії для висловлення протесту у зв’язку з атакою на Україну минулого тижня з застосуванням балістичної ракету "Орєшнік".

"Атаки Росії залишають українців без тепла і світла. Сьогодні Литва викликала представника Росії, щоб висловити протест у зв’язку з атакою на Україну минулого тижня, під час якої було застосовано балістичну ракету "Орєшнік"", - йдеться у повідомленні МЗС Литви у соціальній мережі Х у понеділок.

"Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини", - зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, потужні вибухи у Львові прогриміли в ніч з 8-го на 9 січня. Голова військової обладміністрації Максим Козицький повідомляв про атаку на критичну інфраструктуру. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що швидкість ракети у Львові досягала 13 тис км на годину, ціль рухалася по балістичній траєкторії. У міністерстві оборони РФ заявили, що завдали удару по Львову "Орєшніком" у відповідь на нібито "атаку на резиденцію Путіна" українських дронів 29 грудня.

Повітряні сили у звіті вранці 9 січня підтвердили застосування Росією балістики середньої дальності, запущеної з полігону в Капустіному Яру в РФ.

Теги: #литва #орєшнік #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:43 09.01.2026
Сибіга привітав затримання США танкера російського тіньового флоту Olina

Сибіга привітав затримання США танкера російського тіньового флоту Olina

17:31 09.01.2026
Сибіга: переконаний, що будуть додаткові рішення щодо посилення ППО

Сибіга: переконаний, що будуть додаткові рішення щодо посилення ППО

14:09 09.01.2026
Українська делегація готова відбути до США для продовження перемовин - Сибіга

Українська делегація готова відбути до США для продовження перемовин - Сибіга

14:01 09.01.2026
СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

13:51 09.01.2026
Голова МЗС Литви закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на удар балістичною ракетою по газосховищу на Львівщині

Голова МЗС Литви закликав до повної ізоляції Росії у відповідь на удар балістичною ракетою по газосховищу на Львівщині

09:31 09.01.2026
Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

08:35 09.01.2026
Сибіга після нічної атаки на Україну: Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів, щоб посилити тиск на Москву

Сибіга після нічної атаки на Україну: Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів, щоб посилити тиск на Москву

00:57 09.01.2026
Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

23:44 08.01.2026
МЗС: Посольство України в США уточнює наявність громадян України на борту танкерів, затриманих раніше США

МЗС: Посольство України в США уточнює наявність громадян України на борту танкерів, затриманих раніше США

20:14 07.01.2026
Сибіга про захоплення США танкера російського тіньового флоту: Ми вітаємо такий підхід до взаємодії з Росією

Сибіга про захоплення США танкера російського тіньового флоту: Ми вітаємо такий підхід до взаємодії з Росією

ВАЖЛИВЕ

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Зеленський доручив Свириденко, Качці і Соболеву забезпечити супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США

Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від США

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Комітет нацбезпеки не підтримав включення до порядку денного сесії Ради звільнення голови СБУ Малюка – нардеп Фріз

ОСТАННЄ

Росія атакувала танкер під завантаження олією та судно з кукурудзою

Торговельні мережі Novus і "Аврора" в Києві продовжують роботу

Поліція інформуватиме киян про повітряні тривоги під час відключень електроенергії

Доступ до всіх реєстрів Мін’юсту відновлено

2025 рік забрав найбільшу кількість життів цивільних осіб в Україні з 2022 року - Місія ООН з прав людини

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Станом на листопад 2025р. тимчасовий захист в ЄС отримали 4,33 млн біженців з України – Євростат

Правий берег Києва, за винятком Печерського та Голосіївського районів, переходить на погодинні графіки замість екстрених – YASNO

Свириденко обговорила з міністром закордонних справ Норвегії підготовку до "енергетичного Рамштайну"

На Кіпрі поліція була залучена до розслідування смерті дипломата РФ та зникнення ексСЕО "Уралкалію" – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА