МЗС Литви викликало представника Росії для протесту через атаку на Україну балістичною ракетою "Орєшнік"

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника Росії для висловлення протесту у зв’язку з атакою на Україну минулого тижня з застосуванням балістичної ракету "Орєшнік".

"Атаки Росії залишають українців без тепла і світла. Сьогодні Литва викликала представника Росії, щоб висловити протест у зв’язку з атакою на Україну минулого тижня, під час якої було застосовано балістичну ракету "Орєшнік"", - йдеться у повідомленні МЗС Литви у соціальній мережі Х у понеділок.

"Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини", - зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, потужні вибухи у Львові прогриміли в ніч з 8-го на 9 січня. Голова військової обладміністрації Максим Козицький повідомляв про атаку на критичну інфраструктуру. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що швидкість ракети у Львові досягала 13 тис км на годину, ціль рухалася по балістичній траєкторії. У міністерстві оборони РФ заявили, що завдали удару по Львову "Орєшніком" у відповідь на нібито "атаку на резиденцію Путіна" українських дронів 29 грудня.

Повітряні сили у звіті вранці 9 січня підтвердили застосування Росією балістики середньої дальності, запущеної з полігону в Капустіному Яру в РФ.