Втікача-ґвалтівника затримали на кордоні з Румунією у день судового засідання по його справі – ДПСУ

Прикордонники затримали місцевого жителя, який намагався втекти за кордон у день судового засідання по його справі, втікача було доправлено до суду, повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

"Порушника затримали на річці Тиса у Закарпатті за лічені метри від держкордону з Румунією. Ним виявився місцевий житель, який перебував у розшуку й мав підозру у кримінальних злочинах за статтями про зґвалтування та сексуальне насильство. Він намагався втекти саме в день суду у своїй справі", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ДПСУ.

За інформацією, прикордонники передали злочинця поліції. Судове засідання відбулося вчасно: втікач-ґвалтівник отримав покарання у 15 років за ґратами.