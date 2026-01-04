Інтерфакс-Україна
Події
17:49 04.01.2026

Зеленський призначив Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Державної прикордонної служби України Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки голови ДПСУ.

Відповідний указ №10/2026 від 4 січня 2026 року оприлюднений на сайті президента України.

Валерій Вавринюк був призначений першим заступником голови ДПСУ 20 жовтня 2025 року, йдеться у біографічній довідці на сайті Держприкордонслужби.

У 2023 році він призначався начальником Західного регіонального управління, у – начальником 2019 році Східного регіонального управління ДПСУ.

До жовтня 2019 року призначався на посади начальників прикордонних загонів в Східному та Західному регіональних управліннях та посади в управлінні Східного регіонального управління ДПСУ.

З грудня 2014 року по липень 2015 року – заступник начальника регіонального управління – начальник оперативно-військового відділу Східного регіонального управління ДПСУ.

У період з 2008 по 2014 рік обіймав керівні посади в прикордонних загонах Північного та Південного регіональних управліннях ДПСУ.

Теги: #вавринюк #дпсу #указ #зеленський

