Інтерфакс-Україна
Події
17:58 25.01.2026

Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

1 хв читати
Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вільнюса обговорив із президентом Литви Гітанасом Наусєдою та президентом Польщі Каролем Навроцьким ситуацію в українській енергетиці та потреби в протиповітряній обороні.

"Ми сьогодні говорили про енергетику в Україні, як просто посилити, як ще підтримати українців, про протиповітряну оборону, яким чином ми можемо посилити Україну. Ми домовилися з Карлом і з Гітанасом, що наші команди будуть працювати і далі щодо питань програми SAFE, програми PURL – це дуже важливі програми, які дійсно нам допомагають", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції лідерів у Вільнюсі у неділю.

Також президент поінформував свого литовського колегу про перемовини в ОАЕ, і наголосив на необхідності продовження санкційного тиску на РФ.

"Російські танкери, які возять нафту, зокрема, і Балтійським морем, треба зупиняти повністю. Російські амбіції, в тому числі їхню пропаганду, треба нам всім блокувати. Це складне завдання, але треба всім це робити. Російські схеми обходу санкцій мають бути обрізані. Це мінімальне, щоб мир, насправді, був досягнутий", - зауважив він.

Теги: #наусєда #навроцький #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 25.01.2026
Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

14:47 25.01.2026
Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

14:32 25.01.2026
Зеленський до білорусів: Ви європейський народ, який буде разом з вільними народами Європи

Зеленський до білорусів: Ви європейський народ, який буде разом з вільними народами Європи

12:02 25.01.2026
Зеленський обговорив із Наусєдою підтримку української енергосистеми, військову співпрацю, спільні оборонні проєкти

Зеленський обговорив із Наусєдою підтримку української енергосистеми, військову співпрацю, спільні оборонні проєкти

09:56 25.01.2026
Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса

Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса

13:31 24.01.2026
Зеленський привітав розвідників із Днем зовнішньої розвідки України

Зеленський привітав розвідників із Днем зовнішньої розвідки України

09:19 24.01.2026
Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

19:14 23.01.2026
Зеленський: Я розмовляю кожного дня з деякими лідерами

Зеленський: Я розмовляю кожного дня з деякими лідерами

19:06 23.01.2026
Зеленський: НАТО без Америки не є навіть захистом для своїх держав

Зеленський: НАТО без Америки не є навіть захистом для своїх держав

14:39 23.01.2026
Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

ОСТАННЄ

Литва прагне, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, – президент

Без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок – мер Києва

У США через негоду скасували понад 14 тис. авіарейсів

Одна людина постраждала в Харкові через удар БпЛА

Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку поблизу ТЦ - мер Харкова

Петиція до Кабміну про забезпечення хворих на цукровий діабет сенсорами моніторингу рівня глюкози набрала 25 тис. голосів

Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян

Обсяг наданої Вільнюсом військової допомоги Україні перевищив EUR1 млрд - литовський президент

Міністр Федоров: Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА