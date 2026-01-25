Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вільнюса обговорив із президентом Литви Гітанасом Наусєдою та президентом Польщі Каролем Навроцьким ситуацію в українській енергетиці та потреби в протиповітряній обороні.

"Ми сьогодні говорили про енергетику в Україні, як просто посилити, як ще підтримати українців, про протиповітряну оборону, яким чином ми можемо посилити Україну. Ми домовилися з Карлом і з Гітанасом, що наші команди будуть працювати і далі щодо питань програми SAFE, програми PURL – це дуже важливі програми, які дійсно нам допомагають", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції лідерів у Вільнюсі у неділю.

Також президент поінформував свого литовського колегу про перемовини в ОАЕ, і наголосив на необхідності продовження санкційного тиску на РФ.

"Російські танкери, які возять нафту, зокрема, і Балтійським морем, треба зупиняти повністю. Російські амбіції, в тому числі їхню пропаганду, треба нам всім блокувати. Це складне завдання, але треба всім це робити. Російські схеми обходу санкцій мають бути обрізані. Це мінімальне, щоб мир, насправді, був досягнутий", - зауважив він.