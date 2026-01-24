Зеленський привітав розвідників із Днем зовнішньої розвідки України

Фото: Офіс Президента України/www.president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня зовнішньої розвідки України привітав розвідників зі святом, присвоїв вищі військові звання та вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів і Данила Галицького та медалі "За військову службу Україні", повідомляється на сайті голови держави у суботу.

"Україні потрібен спеціальний сильний розвідувальний юніт, який може діяти за кордоном так, щоб це було зіставно з найкращими бойовими зовнішніми розвідками світу. Перспектива для вас – це зовнішні операції: не просто операції впливу і здобуття даних і не тільки здобуття агентів, а реальні бойові та інші асиметричні операції, які необхідні для захисту інтересів України", – зазначив Зеленський.

Президент окремо відзначив роботу всіх складових Сил оборони, які розвивають напрям дипстрайків України, зазначивши, що "є хороші цілі й дуже хороші результати".

"Всі наші розвідки, Національна гвардія, Служба безпеки України, Збройні Сили – усі працюють на знищення ворога. Дякую, що в Службі зовнішньої розвідки такий елемент з'явився й дуже сильно змінився саме під час повномасштабної війни", – сказав глава держави.