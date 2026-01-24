ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

Франція та партнери координаційної групи G7+ з питань енергетики залишаються повністю відданими підтримці України та пошуку справедливого і тривалого миру на основі надійних гарантій безпеки, йдеться в повідомленні на сайті посольства Франції в Україні за підсумками координаційної зустрічі G7+ з питань енергетики, до складу якої входять країни "великої сімки" (G7), Європейський союз та 14 країн: Болгарія, Корея, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Норвегія, Нідерланди, Польща, Чехія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна.

"Європейський Союз мобілізує частину фінансування цивільної допомоги, передбаченої кредитом у розмірі 90 мільярдів євро, для підтримки енергетичної системи України. Сполучені Штати виділять понад 400 мільйонів доларів на енергетичну та гуманітарну допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зустріч, яка пройшла 23 січня, була організована на прохання України з метою посилення підтримки її енергетичної системи після посилення російських ударів. В ній, зокрема, взяли участь прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Франція анонсувала поставку Україні протягом найближчих тижнів понад 100 генераторів, у тому числі сонячних, що забезпечить додаткові 13 МВт децентралізованої енергогенеруючої потужності. Сукупно внески всіх партнерів-учасників зустрічі становлять кілька сотень мільйонів євро додаткового фінансування до 2026 року, спрямованого на енергетичний сектор України, а також численні пожертви обладнання в натуральній формі, які зараз доставляються в Україну.