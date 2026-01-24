США посилює тиск на іранський тіньовий флот – посол Стефанішина

Фото: https://www.facebook.com/olga.kravets.796

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила про посилення тиску США на тіньовий флот Ірану після придушення в країні мирних протестів.

"У зв’язку з жорстоким придушенням режимом Ірану мирних протестів Міністерство фінансів США посилює тиск на іранський тіньовий флот шляхом запровадження санкцій проти 9 нафтових танкерів та пов’язаних із ними 8 компаній", - написала Стефанішина в Телеграм у суботу вранці.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що ці санкції "спрямовані на критично важливу складову того, як Іран генерує кошти, які використовуються для придушення власного народу".

"Іранський режим займається ритуалом економічного самоспалення — процесом, який прискорилася кампанія максимального тиску президента Трампа. Рішення Тегерана підтримати терористів, а не власний народ, призвело до вільного падіння іранської валюти та погіршення умов життя… Міністерство фінансів продовжуватиме відстежувати десятки мільйонів доларів, які режим вкрав і відчайдушно намагається переказати до банків за межами Ірану", - написав Бессент в соцмережі Х.

Відповідне рішення прийняло Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). "OFAC націлилося на дев'ять суден тіньового флоту та їхніх власників або керуючі компанії, які спільно транспортували іранську нафту та нафтопродукти на суму сотні мільйонів доларів на закордонні ринки", - йдеться в повідомленні американського Мінфіну.

Як повідомлялося, протести в Ірані почалися в кінці грудня через погіршення економічної ситуації, зокрема, через різке падіння курсу національної валюти, але пізніше на них стали лунати і політичні заклики. В останні дні ситуація в країні, за даними влади, в цілому, нормалізувалася.

Іранська організація судової медицини повідомила про загибель 3117 жителів Ірану в результаті заворушень. За даними організації, до цього числа входять як цивільні особи, так і співробітники сил безпеки Ірану.