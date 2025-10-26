Інтерфакс-Україна
16:28 26.10.2025

Нью-Джерсі та Дніпропетровська область підписали Меморандум про взаєморозуміння

Нью-Джерсі та Дніпропетровська область підписали Меморандум про взаєморозуміння, що буде сприяти розвитку інновацій та посиленню економічної стійкості українського прифронтового регіону, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина

"Документ закладає основу для економічного партнерства та співпраці в галузі інновацій, чистої енергії, штучного інтелекту, аерокосмічній галузі, науках про життя та освіті. Угода відіграватиме важливу роль для посилення економічної стійкості Дніпропетровської області, яка має великий промисловий та технологічний потенціал", - написала вона у телеграм-каналі у неділю.

"Дякуємо губернатору Філу Мерфі та генеральному директору Управління економічного розвитку штату Нью-Джерсі Тіму Саллівану за лідерство в розбудові регіональних звʼязків та підтримку України", додала Стефанішина.

За її словами, це вже сьома регіональна угода про співпрацю. Раніше за сприяння Посольства України в США меморандуми про співпрацю підписали Київщина та штат Вашингтон, Пенсильванія та Запорізька область, Київщина та Юта, Житомирщина та Індіана, Чернігівщина та Міннесота, Харківська область та Огайо.

