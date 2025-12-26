Інтерфакс-Україна
Події
08:57 26.12.2025

Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч з Трампом "найближчим часом"

1 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленості про зустріч із президентом США Дональдом Трампом "найближчим часом".

"Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року. Слава Україні!", - написав він у Телеграмі у п'ятницю вранці.

За інформацією українського англомовного видання Kyiv Post, візит Зеленського до США може відбутися у неділю, 28 грудня.

"Якщо все піде за планом, візит може відбутися вже 28 грудня", - пише газета з посиланнями на джерела.

Теги: #трамп #зустріч #зеленський

