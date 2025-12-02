Інтерфакс-Україна
04:22 02.12.2025

Українські аудіогіди впроваджують у 15 музеях Парижа

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у підписанні меморандуму про впровадження українського аудіогіда в Музеї історії та культури Середньовіччя Клюні у Парижі, а також декларації про запровадження україномовних аудіогідів ще в 14 музеях, які входять до мережі Paris Musées.

"В мене особисто ця історія досі викликає захоплення нашими предками: тисячу років тому, за таких великих відстаней і за зовсім інших технічних можливостей, наші країни й люди підтримували контакти й родинні зв’язки, знали мови одна одної. Це великий урок нам сучасним: якщо є бажання бути в контакті та бути обізнаним, ні часи, ні відстані, ні інші перепони не мають значення", – сказала вона.

Перша леді подякувала музею та українським дипломатам за долучення закладу до проєкту, який вже реалізується у понад 100 провідних музеях і пам’ятках світу.

Під час зустрічі з мером Парижа Анн Ідальго та керівниками музеїв було підписано декларацію про запровадження україномовних аудіогідів ще в 14 музеях міста, серед яких Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, Musée Carnavalet – Histoire de Paris, Les Catacombes de Paris, Petit Palais – Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Musée Jean Moulin та інші.

