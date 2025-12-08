БЕБ та JustGroup уклали меморандум щодо розвитку управлінської команди та посилення інституційної спроможності

Фото: https://esbu.gov.ua

Директор Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Олександр Цивінський та виконавча директорка організації JustGroup Василина Яворська підписали меморандум про співпрацю, спрямований на посилення інституційної спроможності бюро, розвиток управлінської команди та впровадження сучасних стандартів роботи з людьми заради зростання.

Як повідомляється на сайті БЕБ, йдеться про взаємодію під час створення сучасної програми розвитку працівників БЕБ, що передбачає формування рамки компетенцій, а також про аналіз потреб і розробку навчальних програм для різних категорій працівників. При цьому окрему увагу приділятимуть впровадженню кращих практик досудового розслідування та стратегічного управління.

Також планується проведення спільних досліджень і підготовка методичних рекомендацій для розвитку бюро.

Сторони домовилися ділитися досвідом та залучати зовнішніх експертів, щоб посилити професійний рівень команди БЕБ і підтримати корисні внутрішні ініціативи.

Згідно з інформацією на сайті JustGroup, це українська організація, яка працює над трансформацією системи кримінальної юстиції. Вона організовує професійні дискусії, створює розвиткові програми та менторські ініціативи для правників, спрямовані на переосмислення професійного досвіду й пошук нових підходів у роботі.

Ключовими напрямками організації є дослідження та інновації, а також комунікації і розвиток людського потенціалу. Організація взаємодіє з різними національними інституціями, як-от Верховний та Вищий антикорупційний суд (ВС та ВАКС), Офіс генерального прокурора (ОГП), Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Нотаріальна палата України (НПУ), а також з українськими та міжнародними партнерами, серед яких ПРООН в Україні, проєкт ЄС "Право-Justice", Офіс Ради Європи, ОБСЄ, Норвезький центр з прав людини та Міжнародна асоціація юристів (IBA).