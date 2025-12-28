Опалення повернеться в усі будинки Києва до кінця дня - віцепрем'єр

Теплопостачання вже відновлене у більшості будинків Києва та Київської області, і до кінця доби буде відновлене всюди, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У більшості домівок Києва та області опалення вже повернули. У частині будинків його ще відновлюють — роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби система запрацює всюди. Це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень", - написав Кулеба в Телеграм у неділю.

За його словами, централізоване водопостачання у столиці вже відновлене повністю.

"Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно — і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання… Дякуємо усім екстреним службам, інженерним фахівцям, ремонтним бригадам за цілодобову роботу. Це титанічна праця в умовах постійних загроз. Незважаючи на постійний енергетичний терор ворога, робимо все, щоб у будинках людей було тепло та світло", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, в ніч на суботу ворог застосував майже 500 ударних БпЛА та приблизно 40 ракет, зокрема типу "Кинджал", та продовжив атаки протягом дня. У Києві без централізованого теплопостачання опинилися понад 2600 житлових будинків.