Інтерфакс-Україна
Події
12:16 28.12.2025

Опалення повернеться в усі будинки Києва до кінця дня - віцепрем'єр

1 хв читати
Опалення повернеться в усі будинки Києва до кінця дня - віцепрем'єр

Теплопостачання вже відновлене у більшості будинків Києва та Київської області, і до кінця доби буде відновлене всюди, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"У більшості домівок Києва та області опалення вже повернули. У частині будинків його ще відновлюють — роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби система запрацює всюди. Це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень", - написав Кулеба в Телеграм у неділю.

За його словами, централізоване водопостачання у столиці вже відновлене повністю.

"Комунальники, енергетики, аварійні служби працюють безперервно — і вдень, і вночі, щоб якнайшвидше повернути в домівки людей тепло, воду та електропостачання… Дякуємо усім екстреним службам, інженерним фахівцям, ремонтним бригадам за цілодобову роботу. Це титанічна праця в умовах постійних загроз. Незважаючи на постійний енергетичний терор ворога, робимо все, щоб у будинках людей було тепло та світло", - написав Кулеба.

Як повідомлялося, в ніч на суботу ворог застосував майже 500 ударних БпЛА та приблизно 40 ракет, зокрема типу "Кинджал", та продовжив атаки протягом дня. У Києві без централізованого теплопостачання опинилися понад 2600 житлових будинків.

Теги: #київ #київська_область #опалення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 28.12.2025
У Києві відновлюють електропостачання, у Київській області – 19 тис., у Чернігівській – 20 тис. домогосподарств без світла – Міненерго

У Києві відновлюють електропостачання, у Київській області – 19 тис., у Чернігівській – 20 тис. домогосподарств без світла – Міненерго

23:17 27.12.2025
"Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень - КМДА

"Київтеплоенерго" розгорнуло мобільні пересувні котельні для обігріву київських лікарень - КМДА

22:19 27.12.2025
Волонтери УЧХ працювали на п’яти локаціях у Києві після ракетно-дронової атаки РФ

Волонтери УЧХ працювали на п’яти локаціях у Києві після ракетно-дронової атаки РФ

14:03 27.12.2025
Загиблий у Києві – 71-річний чоловік, його дружина у важкому стані в лікарні, постраждало 32 людини – поліція

Загиблий у Києві – 71-річний чоловік, його дружина у важкому стані в лікарні, постраждало 32 людини – поліція

13:08 27.12.2025
Прокуратура: у Києві щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий

Прокуратура: у Києві щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий

11:34 27.12.2025
Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

11:27 27.12.2025
Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

11:22 27.12.2025
У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

11:04 27.12.2025
Зеленський: "кинджали" і "шахеди" – це справжнє ставлення Путіна до пропозицій закінчити війну

Зеленський: "кинджали" і "шахеди" – це справжнє ставлення Путіна до пропозицій закінчити війну

10:49 27.12.2025
У Києві без тепла понад 2 600 житлових будинків – мер

У Києві без тепла понад 2 600 житлових будинків – мер

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

Двосторонню зустріч Зеленського й Трампа перенесли на три години раніше – Білий дім

Генштаб спростував інформацію про захоплення ворогом Гуляйполя й Мирнограда і половини Костянтинівки

Зеленський обговорив із європейськими лідерами ключові документи, які будуть обговорюватися з Трампом

Співрозмовники Зеленського узгодили, що ключовим питанням є конкретні і чіткі гарантії безпеки для України – Туск

ОСТАННЄ

Друга петиція про перейменування вулиці в Києві на честь Парубія не набрала необхідних голосів

Пасажиропотік через кордон у тиждень Різдва підскочив ще на 21,9%, на кордоні досі черги – Держприкордонслужба

Енергетики ДТЕК повернули світло 748 тис. киян після масованої ворожої атаки

Захисники України в ніч на 28 грудня знищили або подавили 30 з 48 засобів повітряного нападу росіян

Окупанти просунулися на покровському напрямку та в Гуляйполі і поблизу нього – DeepState

Генштаб зафіксував упродовж доби 160 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 1016 ворожих цілей

Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців - Генштаб

28 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Двосторонню зустріч Зеленського й Трампа перенесли на три години раніше – Білий дім

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА