Інтерфакс-Україна
Події
13:51 27.12.2025

Україну атакували 40 ракет та 519 БпЛА, знешкоджено 503 цілі, є влучання 10 ракет – ПС ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили протиповітряної оборони минулої ночі та станом на 13:00 суботи знешкодили 503 з 559 ворожих цілей, є влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 27 грудня (з 18:00 26 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київщина", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 559-ти засобів повітряного нападу – 40 ракет та 519 БпЛА різних типів:

519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 300 із них – "шахеди");

10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків – Рязанська, Брянська обл. – рф);

7 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (район пуску – Ростовська область, акваторія Чорного моря);

21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків – повітряний простір Вологодської обл. - рф);

2 крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

"За попередніми даними, станом на 13.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі: 474 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів); 6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 "Кинджал"; 4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр; 19 крилатих ракет Х-101", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях. Крім того, одна з ракет не досягла цілей, інформація щодо 15 (локаційно втрачених) БпЛА уточнюється, декілька ворожих БпЛА в повітрі. Дотримуйтесь заходів безпеки!

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

