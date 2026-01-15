Росіяни зруйнували великий об’єкт енергетичної інфраструктури, фахівці працюють задля мінімізації наслідків - мер Харкова

Внаслідок ворожих ударів зруйновано великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації", - написав Терехов у телеграм-каналі.

"Я вірю в наших комунальників та енергетиків — вони вже не раз доводили, що можуть працювати в найважчих умовах. Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті", - додав міський голова.

Під час повітряної тривоги ЗС РФ завдали серію ударів по передмістю Харкова.