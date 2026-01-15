Інтерфакс-Україна
Події
16:54 15.01.2026

Росіяни зруйнували великий об’єкт енергетичної інфраструктури, фахівці працюють задля мінімізації наслідків - мер Харкова

1 хв читати
Росіяни зруйнували великий об’єкт енергетичної інфраструктури, фахівці працюють задля мінімізації наслідків - мер Харкова

Внаслідок ворожих ударів зруйновано великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці — аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації", - написав Терехов у телеграм-каналі.

"Я вірю в наших комунальників та енергетиків — вони вже не раз доводили, що можуть працювати в найважчих умовах. Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті", - додав міський голова.

Під час повітряної тривоги ЗС РФ завдали серію ударів по передмістю Харкова.

Теги: #атака_рф #харківська_область #енергоінфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 15.01.2026
Внаслідок атаки в порту "Чорноморськ" поранено працівника екіпажу судна під прапором Мальти та стався витік олії

Внаслідок атаки в порту "Чорноморськ" поранено працівника екіпажу судна під прапором Мальти та стався витік олії

14:35 15.01.2026
Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

11:29 15.01.2026
Ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку під час евакуації цивільних у Харківській області

Ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку під час евакуації цивільних у Харківській області

17:31 14.01.2026
Внаслідок ворожих обстрілів частково знеструмлено Лозівську громаду Харківської області

Внаслідок ворожих обстрілів частково знеструмлено Лозівську громаду Харківської області

11:36 14.01.2026
Уночі Росія атакувала Україну 113 дронами та трьома балістичними ракетами - Зеленський

Уночі Росія атакувала Україну 113 дронами та трьома балістичними ракетами - Зеленський

19:26 13.01.2026
Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

15:44 13.01.2026
Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

09:38 11.01.2026
У Харківській області вісім постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

У Харківській області вісім постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

17:52 10.01.2026
Окупанти масовано атакували безпілотниками Лозову Харківської області, поранено мирного мешканця

Окупанти масовано атакували безпілотниками Лозову Харківської області, поранено мирного мешканця

17:34 09.01.2026
У Харківській області працюють 770 Пунктів незламності, ще 71 готовий до розгортання - Синєгубов

У Харківській області працюють 770 Пунктів незламності, ще 71 готовий до розгортання - Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

США затримали вже шостий танкер, пов'язаний з Венесуелою

Противник збільшив активність вздовж державного кордону України на Сумщині – DeepState

Свириденко обговорила з Георгієвою стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період

Виїзд Міндіча з України був запланованим, а не за кілька годин до обшуків, - директор НАБУ

Правоохоронці України та країн-партнерів викрили транснаціональне хакерське угрупування

В Києві 300 будинків залишаються без опалення – Кличко

Директор НАБУ: Немає інформації про допит Міндіча в Ізраїлі

Лише п'ята частина житла в Києві має ознаки енергоефективності – "ЛУН"

УЧХ розгорнув теплопункт у Полтаві

Прокуратура проситиме суд про заставу для Тимошенко в 50 млн грн, засідання відбудеться завтра - САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА