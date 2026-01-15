Інтерфакс-Україна
Події
16:48 15.01.2026

Лише п'ята частина житла в Києві має ознаки енергоефективності – "ЛУН"

Близько 20% житлових будинків Києва побудовано з використанням більш сучасних матеріалів, утеплення та інженерних рішень і мають ознаки енергоефективних, йдеться у дослідженні порталу "ЛУН".

"Приблизно кожен п’ятий житловий будинок у Києві сьогодні має ознаки енергоефективності або наближається до сучасних стандартів. Це група спецпроєктів – житло, яке почали будувати в кінці 80-х за індивідуальними проєктами в Радянському Союзі, на відміну від типових проєктів, а також новобудови", – йдеться у повідомленні "ЛУН".

Так, завдяки більш високим показникам енергоефективності квартири у спецпроєктах і більш новій забудові в середньому дорожчі, навіть у межах схожих районів.

За даними дослідження, будівлі з ознаками високої або середньої енергоефетивності трапляються і в інших типах житлових будинків, але для них ключову роль відіграє не рік зведення, а стан та обсяг проведених оновлень.

Наймасовіший тип житлової забудови – хрущовки та панельні багатоповерхівки 1970-90-х років, що сумарно становлять близько 40% фонду, підрахували експерти. Вони здебільшого характеризуються високими втратами тепла через тонкі панельні або цегляні стіни, не ізольовані стики між плитами, застарілі інженерні системи. Втім, утеплений фасад, замінені вікна та оновлені системи опалення можуть суттєво змінювати як рівень комфорту, так і витрати на тепло, зазначає "ЛУН".

"За даними "ЛУН", квартири в хрущовках і панельних будинках у середньому коштують дешевше ніж у новішій забудові – ринок враховує майбутні витрати на утримання й модернізацію", – пояснили в компанії.

Подібні показники демонструють сталінки та дореволюційні будинки, яких в Києві близько 18%. Хоча вони мають масивні цегляні стіни, однак без оновлення інженерії та огороджувальних конструкцій витрати на опалення залишаються високими. За словами експертів, для таких будинків висока ціна зумовлена архітектурними якостями та локаціями, а не рівнем енергоефективності.

Низьку енергоефективність зазвичай мають "гостинки" – малогабаритне житло, яке проєктувалося як тимчасове. Вони становлять близько 5% житлової забудови столиці, вказано у дослідженні.

"ЛУН" нагадує, що перевірити рівень енергоефективності будинку можна на мапі, опублікованій на його сайті. Портал також приймає заявки для оновлення цих даних.

Теги: #будинки #енергоефективність #лун

