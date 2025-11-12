Кількість нових ЖК у продажу в столичному регіоні збільшилася на 70% – "ЛУН"

Девелопери у Києві та області у січні-жовтні 2025 року відкрили продажі у 39 нових житлових комплексах, що на 70% перевищує показник за аналогічний період минулого року, йдеться у дослідженні "ЛУН".

"Дуже позитивна картина зараз спостерігається у Києві та області. Якщо за 10 місяців 2024 року було запущено 23 ЖК, при чому у Києві за весь минулий рік стартувало всього сім проєктів, то цьогоріч ми бачимо на 70% більше житлових комплексів", – повідомила керівниця відділу зв’язків із забудовниками компанії "ЛУН" Олена Унаньян на пресконференції у Києві в середу.

Згідно з дослідженням, за 10 місяців 2025 року девелопери відкрили продажі у 187 нових ЖК, що на 9% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Так, у Львівській області на 16% збільшилося число ЖК, де стартували продажі (60 проєктів). Столичний регіон продемонстрував значний приріст – "плюс" 70% порівняно з 2024 роком (39 проєктів). Суттєве зростання показала й Хмельницька область – "плюс" 43% (10 проєктів)

Натомість у Закарпатській та Івано-Франківській областях продовжується негативна динаміка: у січні-жовтні відкрито продажі у 18 ЖК в кожній з областей, при цьому показник знизився на 22% та 14% відповідно.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрили продажі 690 житлових комплексів, 596 – звершили продажі.

Станом на листопад-2025 загалом відкрито продажі у 1486 ЖК на первинному ринку нерухомості, з них 27% розташовані у Києві та області (406 проєктів), 18% – у Львівській області (265), 8% – в Одеській (112), 7% – в Івано-Франківській (105), 5% – Хмельницькій (78).

На сьогодні також відкриті продажі в 663 котеджних містечках України, при чому в Києві та області представлено більше половини всіх проєктів.

За даними "ЛУН" за дев’ять місяців 2025 року в експлуатацію введено 40,9 тис. квартир у багатоквартирних будинках, що на 9% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. При цьому 40% від загального числа введених квартир побудовано в Києві та області (17 тис. квартир). Далі йдуть Львів, Одеса, Івано-Франківськ і Вінниця.

Згідно з дослідженням порталу, 43% черг із заявлених до введення в експлуатацію з початку повномасштабної війни (всього 3,2 тис. черг) були завершені, 57% – ще будуються.

Так, третина черг, заявлених до введення в експлуатацію у період з другого кварталу 2022 року і до сьогодні, були введені без затримок; введення 25% черг затрималося на 1-6 міс., 19% – на 7-12 міс., 16% – 1-2 роки, 6% – і затримкою 2+ роки.

Серед ще не введених в експлуатацію черг будівництва 16% перенесли термін на 1-6 міс., 15% – на 7-12 міс., 20% – на 1-2 роки, 23% – на 2+ роки, а для 26% черг девелопери перенесли дату введення на невідомий термін.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=41LdaYi94_Q