Як коректно комунікувати з людьми з інвалідністю? «Ліга Сильних» презентувала серію креативних постерів

Громадська спілка «Ліга Сильних» у партнерстві з українським художником і ілюстратором Олександром Греховим представила серію постерів, які привертають увагу до теми сприйняття та коректної взаємодії з людьми з інвалідністю.

У межах ініціативи вже опубліковано два постери. Перший має слоган «Я — це більше, ніж моя інвалідність» і нагадує, що кожна людина — це набагато більше, ніж її стан здоров’я чи діагноз. Другий постер із закликом «Іноді краще промовчати» звертає увагу на недоречні фрази, які часто чують люди з інвалідністю, навіть коли вони вимовляються з удаваною турботою.

«Одним із ключових напрямів роботи нашої організації є зміна сприйняття інвалідності в українському суспільстві. У 2023 році ми провели національне соціологічне дослідження, яке показало, що 73% українців, коли бачать людей з інвалідністю, відчувають співчуття та жалість. Проблема в тому, що через ці емоції ми починаємо бачити передусім інвалідність, а не людину. Ми поставили собі за мету поетапно змінювати цю ситуацію — і одним із інструментів є саме такі креативні постери», – ділиться виконавча директорка «Ліги сильних» Дар’я Кукуріка.

То як коректно взаємодіяти з людьми з інвалідністю?

Вітаючись, нагадайте про себе або познайомтеся. Під час спілкування пам’ятайте, що перед вами — насамперед людина.

Хочете допомогти? Спочатку запитайте, чи це доречно. Якщо так — уточніть, як саме можна допомогти, і дійте відповідно до прохання.

Не торкайтеся крісла колісного, тростини, собаки-помічника чи інших допоміжних засобів без дозволу.

Поважайте особисті кордони — не коментуйте тіло, ходу, мову чи інші особливості людини.

Іноді людині може знадобитися більше часу, щоб висловитися. Не перебивайте і не закінчуйте фрази за неї.

Пам’ятайте: інвалідність — це лише одна з багатьох характеристик людини.

Що кажуть користувачі соцмереж?

Публікації з постерами вже поширили понад півтисячі користувачів Instagram, і публікації продовжують активно обговорювати в соцмережах.

У коментарях люди зазначають, що часто стикаються з некоректними реакціями суспільства на інвалідність.

Багато хто пише, що найбільше ображають фрази на кшталт «Я б так жити не зміг» або «Це, мабуть, Бог карає».

Такі висловлювання, навіть сказані без злого наміру, можуть завдавати глибокого емоційного болю та підсилювати упередження, які Ліга Сильних прагне подолати.

«Моя дитина з інвалідністю – ці постійні коментарі недолугі, які взагалі не цікаві. Таке відчуття, що люди взагалі кордонів не відслідковують», – пише у коментарях на сторінці в Інстаграмі одна із дописувачок.

Нагадаємо, це вже не перша співпраця Громадської спілки «Ліга Сильних» з відомим українським ілюстратором Олександром Греховим. Раніше організація привертала увагу до проблем інституційних закладів і необхідності реформування системи МСЕК, а також акцентувала на важливості стратегічного підходу до інклюзивної відбудови громад.

Матеріал створено в межах проєкту «Крок назустріч доступності», який реалізує «Ліга Сильних» за підтримки Програми розвитку ООН (UNDP Ukraine / ПРООН в Україні) в Україні в межах проєкту «Підтримка інклюзивного відновлення для забезпечення стійкості та безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії.