Інтерфакс-Україна
Події
13:04 23.12.2025

Кількість людей з інвалідністю в Україні відповідає європейським показникам, але йде тренд на збільшення - директор Фонду соцзахисту Музиченко

2 хв читати
Кількість людей з інвалідністю в Україні відповідає європейським показникам, але йде тренд на збільшення - директор Фонду соцзахисту Музиченко
Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко заявляє, що в Україні кількість людей з інвалідністю відповідає середньоєвропейським показникам, але йде тренд на збільшення.

"Давайте будемо відвертими, на сьогоднішній день порахувати як населення, так і окремі категорії людей, фактично нереально. Тому що йде колосальна міграція, як всередині країни, так і назовні. Тому ми можемо говорити тільки оціночні речі, про облік в певних реєстрах. Загалом тренд йде на збільшення чисельності осіб з інвалідністю. Якщо говорити про аналіз за попередні кілька років, то трошки більше 7% населення України мало офіційний статус особи з інвалідністю. Але, як ми розуміємо, наявність статусу, при тій моделі медико-соціальної експертизи яка була, далеко не відображає реальної картини", - сказав Музиченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про кількість людей з інвалідністю в Україні.

За його словами, у світі, якщо брати за орієнтири західноєвропейські і центральноєвропейські країни, то близько 10-12% населення має певні функціональні порушення і додаткові потреби або обмеження.

"Тому можемо говорити про те, що у нас приблизно середньосвітові, середньоєвропейські показники, а можливо навіть й нижчі", - додав він.

Музиченко зазначив, що до повномасштабного вторгнення, серед типів порушень, які призводили до інвалідності,  переважно були хронічні хвороби - цукрові діабети, обмін речовин, серцево-судинні захворювання і пов'язані з цим речі, а частка травми була достатньо невеликою, і пов'язана здебільшого з надзвичайними ситуаціями, ДТП, побутовими вибухами, а також виробничою травмою. 

"То на сьогоднішній день в рази збільшилася кількість мінно-вибухових травм, пов'язаних із фактором війни. Звичайно, в загальній картині - це не настільки масштабно виглядає. Тобто якщо ми говоримо про встановлення 300 тис. нових інвалідностей, то в питомій вазі більше це все-таки цивільна історія, хронічні хвороби, стан здоров'я, хвороби і так далі. Травматичні випадки займають достатньо невелику долю - це десятки відсотків", - розповів керівник Фонду.

На запитання, чи зросла за останні роки кількість інвалідностей пов'язаних із психічним здоров'ям, Музиченко заявив, що по відчуттям можна говорити, що так.

"І реагуючи на це держава навіть вибудовує цілу стратегію ментальної і психоемоційної підтримки. Але в кількісних показниках більше може говорити медицина, тому що йдеться про оцінку і медичні показання", - констатував він.

Теги: #музиченко_віталій #фонд_соцзахисту #інвалідність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 17.12.2025
Кабмін визначив порядок і строки інформування уряду про показники сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю

Кабмін визначив порядок і строки інформування уряду про показники сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю

19:52 17.12.2025
Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання авто - Свириденко

Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання авто - Свириденко

19:09 13.11.2025
Як коректно комунікувати з людьми з інвалідністю? «Ліга Сильних» презентувала серію креативних постерів

Як коректно комунікувати з людьми з інвалідністю? «Ліга Сильних» презентувала серію креативних постерів

13:47 10.11.2025
Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

Держава компенсуватиме ветеранам з інвалідністю витрати на переобладнання автівок з січня 2026р. - Мінветеранів

10:08 13.08.2025
Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

16:41 31.07.2025
Центр оцінювання функціонального стану скасував 795 рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців

Центр оцінювання функціонального стану скасував 795 рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців

12:43 30.07.2025
Заступника керівника Уманської окружної прокуратури судитимуть за протиправне отримання інвалідності

Заступника керівника Уманської окружної прокуратури судитимуть за протиправне отримання інвалідності

16:00 15.07.2025
Генпрокурор: наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю

Генпрокурор: наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю

09:33 03.07.2025
Мінсоцполітики розпочинає проєкт із закупівлі соцпослуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю

Мінсоцполітики розпочинає проєкт із закупівлі соцпослуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю

12:16 29.06.2025
Понад 6 тис. водіїв оштрафували з початку року за паркування на місцях для осіб з інвалідністю

Понад 6 тис. водіїв оштрафували з початку року за паркування на місцях для осіб з інвалідністю

ВАЖЛИВЕ

В Одеському порту внаслідок нічного обстрілу пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану з українською соєю

Повітряні сили: Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації

Росіяни атакували Україну більш ніж 650 дронами і понад трьома десятками ракет – Зеленський

Свириденко: внаслідок нічної атаки РФ найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України

Внаслідок російської нічної атаки на Житомирщині загинула дитина - ОВА

ОСТАННЄ

Посадовець міськради Дніпра та ще три особи підозрюються в мільйонних збитках бюджету на відновленні житла після обстрілів

В Україні очікується снігова та морозна погода

Кілька днів пішло на ліквідацію пожежі на промпідприємстві в Одеській області - ДСНС

Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році

Кремль у війні проти України використовує в основному етнічні меншини з бідних регіонів і готовий миритися з високими втратами – британська розвідка

Судитимуть колишнього керівника одного з управлінь сил логістики ЗСУ, викритого на незаконному збагаченні – ДБР

Музею історії України передали унікальний меч часів Київської Русі, який випадково знайшли під Радомишлем

Найпопулярнішим серед українців напрямком на зимові свята є Буковель, а за кордоном – Єгипет – Join UP!

Міносвіти розповіло про 4 розроблені моделі оплати праці вчителів для подальшого обговорення

В Одеському порту внаслідок нічного обстрілу пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану з українською соєю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА