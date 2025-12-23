Інтерфакс-Україна
Події
14:40 23.12.2025

Музиченко: дуже великий виклик - значна частка первинного протезування, але галузь зробила великий скачок

Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко заявляє, що в сьогоднішніх умовах дуже великим викликом є значна частка первинного протезування.

"В сьогоднішніх умовах дуже великий виклик, що в нас значна частка первинного протезування. Коли люди не готові до усвідомлення себе в новому статусі, в нових потребах. З іншої сторони, будемо відверті, протезна галузь до цього була слабо готова. Але як на мене, галузь в цілому за останні 2-3 роки спрацювала дуже непогано - вище середнього. З урахуванням адаптації, з урахуванням підготовки кількості фахівців, задоволення потреб величезної кількості складних випадків - насправді це дуже великий скачок", - сказав Музиченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чи на сьогодні є дефіцит в протезистах, директор Фонду заявив, що є, але не в цілому, а за профілями.

"Якщо говорити специфічно по ампутації верхніх кінцівок, де йде ампутація на рівні середини передпліччя, верхньої третини плеча або в плечовому суглобі - то кількість протезистів, які готові і можуть працювати в форматі високофункціонального протезування, не велика. Це те, що здобувається з досвідом, із десятками випадків, які через себе пропускає протезист. Тут мова йде навіть не про місяці, а роки", - додав він. 

Крім того, Музиченко важливим також є питання реабілітаційного процесу і постреабілітаційного ведення запротезованих осіб

"Ще один виклик, який я б також хотів би підкреслити. У нас оцінка потреб і підбір допоміжних засобів реабілітації відбувається кабінетним способом. Тобто людина потрапляє на комісію, на якій втрачається зв'язок із розумінням екосистеми, де людина живе. І теоретично міждисциплінарна команда чи експертна команда з оцінювання функціональних можливостей людини може підібрати, виходячи з фізичного стану, найкраще крісло колісне. Але коли людина повертається в сільську місцевість і там асфальту нема, а їй призначили дорожнє крісло колісне із функціоналом, який дозволяє швидко рухатися, але по якісній поверхні. Або якщо без розуміння справи людині призначають крісло колісне, яке достатньо важке, а вона проживає на четвертому поверсі без ліфта, от тут втрачається оцей зв'язок", - заявив керівник Фонду.

Він наголосив, що потрібно розділити те, що безпосередньо пов'язано із тілом людини, те, що визначається її функціональними потребами, і те, що визначається у прив'язці до місця її проживання.

"А це можна робити тільки з виходом на місце проживання, з оцінкою, з замірами. І це вже не медична історія", - констатував Музиченко.

Як повідомлялося, директор Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко повідомив, що в 2024 році за державною програмою було запротезовано майже 16 тис. людей, а з урахуванням важкості травм було забезпечено майже 20 тис. протезних виробів. В 2025 році Фонд приблизно виходить на ті ж показники в загальній кількості, і за держпрограмою буде орієнтовно 15-16 тис. відпротезованих осіб. За його словами, понад 80% протезувань в країні закривається за держпрограмою.

Крім того, Музиченко заявив, що по високофункціональному протезуванню в Україні понад 95% складають імпортні виробники, а також анонсував запуск в 2026 році грантової програми для виробників біонічних протезів.

Теги: #музиченко_віталій #інвалідність #протезування

