Події
09:37 25.12.2025

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати цивільні, які постраждали на ТОТ, - Кабмін

Кабінет міністрів вдосконалив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни для цивільних, незалежно від місця перебування, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Кабінет міністрів України вніс зміни до "Порядку встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я" (постанова КМУ №306). Завдяки прийнятому рішенню розширені можливості для встановлення зв’язку інвалідності із пораненнями або іншими ушкодженнями здоров’я, отриманими цивільним населенням від озброєння внаслідок агресії російської федерації", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що відтепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати не лише цивільні, які постраждали на територіях активних або минулих бойових дій чи на підконтрольних Україні територіях, а й ті українські громадяни, які зазнали поранень на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Підставою для надання статусу, зокрема, є рішення відповідної Міжвідомчої комісії, утвореною при Мінветеранів та витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Для дітей до 18 років рішення буде прийматися на основі висновку лікарсько-консультативної комісії. 

"Ухвалені зміни встановлюють справедливість щодо цивільних українських громадян, які отримали інвалідність внаслідок агресії російської федерації, незалежно від місця перебування. Вони гарантують рівний доступ до державної підтримки для всіх постраждалих, зокрема для тих, хто отримав таке поранення на тимчасово окупованих територіях", - наголосили у відомстві.

Теги: #тот #інвалідність

