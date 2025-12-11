Інтерфакс-Україна
Події
15:28 11.12.2025

Група дітей повернулася з ТОТ Херсонської області

Групу дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Дітлахам - від 4 до 16 років. Разом із ними евакуювали й повнолітнього, який має статус дитини, позбавленої батьківського піклування", - написав Прокудін в Телеграм у четвер, не уточнивши кількості повернутих дітей.

За його словами, діти пройшли через погрози, тиск та спроби "перевиховання", але наразі отримують необхідну психологічну, медичну та соціальну підтримку.

"Повернення відбулося у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та завдяки наполегливій роботі "Save Ukraine", - повідомив Прокудін.

Цьогоріч з тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося повернути 270 дітей.

Як повідомлялося, станом на 9 грудня у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 1 тис 898 дітей, з них 612 –з початку 2025 року

6 грудня Прокудін повідомляв, що з початку року вдалося повернути 265 дітей із Херсонської області, яких утримували російські окупанти.

Теги: #тот #діти #херсонська_область

