Двоє літніх людей поранені внаслідок обстрілів Херсонщини – прокуратура

Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона поранення дістали двоє літніх людей, у зв’язку з атаками російських військ на населені пункти Херсонської області правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами воєнних злочинів.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури в Телеграм-каналі.

За інформацією слідства, упродовж 24 грудня 2025 року російські військові здійснювали атаки на населені пункти Херсонської області з використанням ствольної та реактивної артилерії, а також дронів різного типу.

Станом на 17:30 внаслідок артилерійського обстрілу Херсона травмувалися двоє літніх людей. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, а також автотранспорт.