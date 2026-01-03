Інтерфакс-Україна
Події
08:48 03.01.2026

Ворог атакував Херсонщину, дві жертви і двоє постраждалих

Російські війська атакували Херсонську область, дві жертви і двоє постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 -  дістали поранення", написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Знам'янка, Благодатне, Посад – Покровське, Білозерка, Софіївка, Кізомис, Томина Балка, Дніпровське, Янтарне, Микільське, Новотягинка, Берислав, Раківка, Високе, Дудчани, Зміївка, Качкарівка, Монастирське, Новоолександрівка, Осокорівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарську споруду, кіоск та приватні автомобілі.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

