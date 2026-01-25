На Херсонщині через ворожі удари пошкоджено понад 30 будинків, поранено 4 людей - ОВА

Минулої доби на Херсонщині внаслідок атак російських військ під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами постраждали понад 30 житлових будинків, четверо людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новосілка, Тараса Шевченка, Томарине, Раківка, Борозенське, Костирка, Нововоронцовка, Шевченківка, Хрещенівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Тягинка, Бургунка, Одрадокамʼянка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 27 приватных будинків.Також окупанти понівечили газопровід, приватні гаражі та автомобілі. Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні Прокудіна у Телеграм.