Інтерфакс-Україна
Події
10:11 25.01.2026

На Херсонщині через ворожі удари пошкоджено понад 30 будинків, поранено 4 людей - ОВА

1 хв читати
На Херсонщині через ворожі удари пошкоджено понад 30 будинків, поранено 4 людей - ОВА

Минулої доби на Херсонщині внаслідок атак російських військ під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами постраждали понад 30 житлових будинків, четверо людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новосілка, Тараса Шевченка, Томарине, Раківка, Борозенське, Костирка, Нововоронцовка, Шевченківка, Хрещенівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Тягинка, Бургунка, Одрадокамʼянка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 27 приватных будинків.Також окупанти понівечили газопровід, приватні гаражі та автомобілі. Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні Прокудіна у Телеграм.

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:05 25.01.2026
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

08:16 25.01.2026
ОВА: У Запорізькій області поранено жінку, ворог завдав удари по 32 населених пунктах

ОВА: У Запорізькій області поранено жінку, ворог завдав удари по 32 населених пунктах

19:48 24.01.2026
У лікарні померла постраждала внаслідок удару БпЛА 23 січня – Синєгубов

У лікарні померла постраждала внаслідок удару БпЛА 23 січня – Синєгубов

07:54 24.01.2026
До 19 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

До 19 зросла кількість постраждалих у Харкові - мер

07:53 24.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області

08:06 23.01.2026
Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА в Дніпропетровській області – ОВА

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА в Дніпропетровській області – ОВА

19:59 22.01.2026
Людина загинула через атаку російського БпЛА у Херсоні

Людина загинула через атаку російського БпЛА у Херсоні

09:04 22.01.2026
Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку на Одещині, евакуйовано 58 людей – ОВА

Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку на Одещині, евакуйовано 58 людей – ОВА

08:58 22.01.2026
Росіяни завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області - ОВА

Росіяни завдали 726 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області - ОВА

08:48 22.01.2026
За добу обстрілів на Харківщині під ударами були 3 населені пункти, постраждала одна людина – ОВА

За добу обстрілів на Харківщині під ударами були 3 населені пункти, постраждала одна людина – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Зеленский про нічну атаку РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів

Зачинені чотири станції метро "червоної лінії" на лівому березі в Києві - КМДА

ОСТАННЄ

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Зеленський разом із першою леді прибув до Вільнюса

В Києві без опалення залишаються понад 1,6 тис. багатоповерхівок після ворожих обстрілів - мер

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

Велика Британія створює "британське ФБР" для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю

У Києві працює 56 пунктів гарячого харчування через відсутність тепла - Свириденко

Влада Міннесоти подала позов проти адміністрації Трампа у справі про смертельну стрілянину в Міннеаполісі - ЗМІ

Окупанти за добу втратили 1 020 осіб та 115 од. спецтехніки - Генштаб

25 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Американські гарантії безпеки для України є критично важливішими за європейські - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА