Херсонщина зазнала масованих обстрілів: одна людина загинула, семеро поранені, серед них дитина — ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Упродовж доби населені пункти Херсонської області перебували під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення, з них — 1 дитина", — зазначив Прокудін у Телеграм-каналі.

За його словами, під ударами опинилися Антонівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Білозерка, Софіївка, Томина Балка, Кізомис, Янтарне, Берегове, Понятівка, Микільське, Новотягинка, Токарівка, Берислав, Качкарівка, Осокорівка, Бургунка, Дудчани, Одрадокам’янка, Томарине, Українка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Внаслідок обстрілів пошкоджено три багатоповерхівки та два приватні будинки, автозаправну станцію й адміністративну будівлю.