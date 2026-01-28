Інтерфакс-Україна
Події
10:57 28.01.2026

Фіцо після зустрічі з Трампом назвав його психічний стан "небезпечним" - ЗМІ

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/robertficosk

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня назвав його психічний стан "небезпечним", повідомляє Politico з посиланням на джерела.

"Прем'єр-міністр Словаччини заявив лідерам ЄС на саміті минулого тижня, що зустріч з Дональдом Трампом шокувала його станом настрою президента США, повідомили п'ять європейських дипломатів, поінформованих про розмову", - йдеться у повідомленні видання на сайті у середу.

Видання зазначає, що словацький прем'єр один із небагатьох лідерів ЄС, який часто підтримує позицію Трампа щодо слабких сторін Європи. Він був стурбований "психічним станом" президента США.

За словами дипломатів, Фіцо зробив свої заяви під час окремої неформальної зустрічі між деякими лідерами та головними посадовцями ЄС, а не під час офіційних переговорів за круглим столом.

Він використав слово "небезпечний", щоб описати, який вигляд мав Трамп  під час їхньої особистої зустрічі в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді 17 січня.

Теги: #фіцо #трамп

