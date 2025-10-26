Інтерфакс-Україна
Події
17:07 26.10.2025

Фіцо проти використання заморожених активів РФ для підтримки України

Фото: https://www.facebook.com/robertficosk

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти плану Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України, повідомляє SME.

"Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами", – заявив Фіцо, якого цитує видання.

Він також розкритикував намір Євросоюзу конфіскувати заморожені російські активи на суму 140 млрд євро.

"Ми зіткнемося з величезною кількістю міжнародних судових спорів", – сказав Фіцо, додавши, що Росія може вжити заходів у відповідь і конфіскувати будівлі чи кораблі, які належать європейським державам.

За його словами, Словаччина допомагатиме Україні медичною допомогою чи розмінуванням, але не фінансуватиме військові потреби України. "Жодна летальна зброя не потрапить в Україну безкоштовно", - сказав Фіцо. Однак Словаччина продовжить продавати боєприпаси.

Прем'єр не виключає, що на цю тему може бути скликана позачергова сесія парламенту.

Теги: #україна #фіцо #фінансування #росактиви

