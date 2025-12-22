Інтерфакс-Україна
Події
17:48 22.12.2025

Єврокомісія завершила логістичну операцію з передачі Україні теплової електростанції з Литви

 Європейська комісія провела одну зі своїх найбільших скоординованих логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції (ТЕС) з Литви.

Як повідомило Міністерство енергетики України у понеділок, Україна отримала ТЕС через механізм цивільного захисту ЄС (UCPM).

"Складна операція, що тривала 11 місяців, включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн. Серед них 40 були негабаритними вантажами, враховуючи надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонни кожен", - зазначило міністерство.

Важливу роль у забезпеченні складного транспортування вказаних компонентів відіграла підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів, йдеться у повідомленні.

В Міненерго пояснили, що надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.

"Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомогли нам отримати це критично необхідне устаткування. Воно допомогло відновити критично важливі енергетичні потужності", - зазначив заступник міністра енергетики України Роман Андарак, слова котрого наводить пресслужба.

Своєю чергою, за словами єврокомісарки з питань готовності, кризового управління та рівності Хаджі Лахбіб, поставка вказаної електростанції наразі є найвимогливішою логістичною операцією в ЄС.

"Я дякую Литві, Польщі, Румунії та всім партнерам, які забезпечили успіх цієї колосальної операції", - доповнила вона.

Як наголосили в Міненерго, вказана логістична операція є частиною комплексної відповіді ЄС на агресію РФ проти України з лютого 2022 року, скоординовану через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM). На сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектору України допомогла мільйонам людей, враховуючи доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через Механізм UCPM.

Загалом Єврокомісія виділила понад EUR1,2 млрд на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 тис. тонн допомоги.

