Загиблий у Києві – 71-річний чоловік, його дружина у важкому стані в лікарні, постраждало 32 людини – поліція

Станом на 13:30 у Дніпровському районі Києва загинув 71-річний чоловік, його дружина у важкому стані в лікарні, кількість постраждалих зросла до 32 людей, серед них дві дитини, повідомила пресслужба поліції столиці.

"На цей час підтверджена загибель однієї людини на місці влучання ворожого безпілотника у багатоповерховий будинок у Дніпровському районі — це 71-річний місцевий мешканець. Його 70-річна дружина у важкому стані в лікарні", - йдеться у повідомленні поліції у телеграм-каналі у суботу.

Кількість потерпілих становить 32 людини, з них дві дитини.

Правоохоронці фіксують пошкодження, оглядають будівлі, приймають звернення від громадян та надають усю необхідну допомогу. Роботи тривають.