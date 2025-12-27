Інтерфакс-Україна
Події
14:03 27.12.2025

Загиблий у Києві – 71-річний чоловік, його дружина у важкому стані в лікарні, постраждало 32 людини – поліція

1 хв читати

Станом на 13:30 у Дніпровському районі Києва загинув 71-річний чоловік, його дружина у важкому стані в лікарні, кількість постраждалих зросла до 32 людей, серед них дві дитини, повідомила пресслужба поліції столиці.

"На цей час підтверджена загибель однієї людини на місці влучання ворожого безпілотника у багатоповерховий будинок у Дніпровському районі — це 71-річний місцевий мешканець. Його 70-річна дружина у важкому стані в лікарні", - йдеться у повідомленні поліції у телеграм-каналі у суботу.

Кількість потерпілих становить 32 людини, з них дві дитини.

Правоохоронці фіксують пошкодження, оглядають будівлі, приймають звернення від громадян та надають усю необхідну допомогу. Роботи тривають.

Теги: #київ #атака_рф #загиблі #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:49 27.12.2025
В Києві через атаку ворога пошкоджено більше 10 житлових багатоповерхівок, в Дніпровському районі провадиться демонтаж аварійних конструкцій - ДСНС

В Києві через атаку ворога пошкоджено більше 10 житлових багатоповерхівок, в Дніпровському районі провадиться демонтаж аварійних конструкцій - ДСНС

15:20 27.12.2025
Через атаку ворога пошкоджено одну з адмінбудівель Міносвіти у Києві – заступник міністра

Через атаку ворога пошкоджено одну з адмінбудівель Міносвіти у Києві – заступник міністра

15:04 27.12.2025
Внаслідок атаки російського БпЛА у Станіславі на Херсонщині загинула літня жінка - прокуратура

Внаслідок атаки російського БпЛА у Станіславі на Херсонщині загинула літня жінка - прокуратура

13:51 27.12.2025
Україну атакували 40 ракет та 519 БпЛА, знешкоджено 503 цілі, є влучання 10 ракет – ПС ЗСУ

Україну атакували 40 ракет та 519 БпЛА, знешкоджено 503 цілі, є влучання 10 ракет – ПС ЗСУ

13:26 27.12.2025
На Дніпропетровщині зазнали поранень дві жінки через ворожі обстріли - поліція

На Дніпропетровщині зазнали поранень дві жінки через ворожі обстріли - поліція

13:08 27.12.2025
Прокуратура: у Києві щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий

Прокуратура: у Києві щонайменше 27 постраждалих, серед них діти 9 та 16 років, один загиблий

11:34 27.12.2025
Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

Ще один приліт у Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється - мер

11:27 27.12.2025
Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

Одна людина загинула у Києві через атаку ворога - Клименко

11:22 27.12.2025
У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

У Києві вже 28 постраждалих – Кличко

11:04 27.12.2025
Зеленський: "кинджали" і "шахеди" – це справжнє ставлення Путіна до пропозицій закінчити війну

Зеленський: "кинджали" і "шахеди" – це справжнє ставлення Путіна до пропозицій закінчити війну

ВАЖЛИВЕ

Китай зростив об’єм імпорту російських енергоресурсів – Зеленський

Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

Зеленський про діалог із суспільством щодо умов миру: в кінці-кінців є референдум, є вибори

Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

ОСТАННЄ

Нєбитов: Цього року поліція зафіксувала майже 1000 спроб незаконного продажу зброї

Україна синхронізувала санкції з Великою Британією, а також застосувала обмеження відповідно до резолюцій Радбезу ООН

Порошенко передав військовим п’ять нових екскаваторів для будівництва укріплень та контейнерні ремонтні комплекси

Китай зростив об’єм імпорту російських енергоресурсів – Зеленський

Помірний, а іноді й значний сніг очікується в Україні у найближчі дні

Зеленський взяв на переговори із Трампом Умєрова, Гнатова, Соболєва, Кислицю та Бевза

Зеленський про діалог із суспільством щодо умов миру: в кінці-кінців є референдум, є вибори

Співробітники Управління держохорони чинять спротив працівникам НАБУ

Україна посилається на правила ЄС у мирному плані, бо ми є майбутнім членом союзу – Зеленський щодо питань мови та релігії

Зеленський: Якщо США або Європа будуть на боці Росії - це означатиме продовження війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА