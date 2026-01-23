Кличко повідомив про 1940 багатоповерхівок в Києві, які все ще не опалюються

Фото: Київська міська рада

Ще 1940 багатоповерхівок у Києві залишаються без теплопостачання, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі станом на 08:17 п'ятниці.

"Без теплопостачання на сьогоднішній ранок залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина - в Голосіївському й Соломʼянському районах. Тобто, за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. І продовжують працювати", - написав Кличко в Телеграмі.