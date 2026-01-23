Інтерфакс-Україна
Події
08:43 23.01.2026

Кличко повідомив про 1940 багатоповерхівок в Києві, які все ще не опалюються

1 хв читати
Кличко повідомив про 1940 багатоповерхівок в Києві, які все ще не опалюються
Фото: Київська міська рада

Ще 1940 багатоповерхівок у Києві залишаються без теплопостачання, повідомив столичний голова Віталій Кличко у Телеграм-каналі станом на 08:17 п'ятниці.

"Без теплопостачання на сьогоднішній ранок залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина - в Голосіївському й Соломʼянському районах. Тобто, за ніч комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків. І продовжують працювати", - написав Кличко в Телеграмі.

 

Теги: #київ #ситуація #опалення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:57 22.01.2026
Найважча ситуація з енергопостачанням в Києві, Київській та Дніпропетровській областях - Шмигаль

Найважча ситуація з енергопостачанням в Києві, Київській та Дніпропетровській областях - Шмигаль

19:27 22.01.2026
Оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат у Покровську і Мирнограді - Сирський

Оперативний резерв росіян зазнав відчутних втрат у Покровську і Мирнограді - Сирський

18:25 22.01.2026
КМДА просить скоротити споживання е/е для реклами та вивісок

КМДА просить скоротити споживання е/е для реклами та вивісок

18:01 22.01.2026
Без тепла у Києві 2600 будинків, екстрені відключення світла тривають – мер

Без тепла у Києві 2600 будинків, екстрені відключення світла тривають – мер

08:33 22.01.2026
У Києві без тепла залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхівок, за ніч підключили 227 - мер

У Києві без тепла залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхівок, за ніч підключили 227 - мер

05:21 22.01.2026
У Києві за добу відновлено теплопостачання у близько 800 будинках - Кулеба

У Києві за добу відновлено теплопостачання у близько 800 будинках - Кулеба

22:37 21.01.2026
Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

Шмигаль: енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків

21:32 21.01.2026
У Києві вночі розпочинають відновлення теплопостачання для 3260 будинків - мер

У Києві вночі розпочинають відновлення теплопостачання для 3260 будинків - мер

20:01 21.01.2026
В Офісі президента немає опалення і просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника

В Офісі президента немає опалення і просять не використовувати електрообігрівачі – радниця керівника

19:41 21.01.2026
СБУ та ОГП викрили першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на "ухилянтських схемах"

СБУ та ОГП викрили першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва на "ухилянтських схемах"

ВАЖЛИВЕ

Пакет процвітання потребує доопрацювання, але майбутнє його позитивне – Зеленський

Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ОСТАННЄ

Пакет процвітання потребує доопрацювання, але майбутнє його позитивне – Зеленський

Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

Санду заявила, що не отримувала запрошення до "Ради миру", яку скликає Трамп

Зеленський зустрінеться з президентами Польщі та Литви у Вільнюсі – ЗМІ

Звернення президента України до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму

В Україні заброньовано понад 5,7 тис. священнослужителів - Держетнополітики

Свириденко на петицію: передбачені на 2026р заходи створюються передумови досягнення базової зарплати лікарів до 35 тис. грн

Трамп відкликав запрошення Канади до заснованої ним Ради миру

Генштаб зафіксував впродовж доби 222 бойові зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 841 ворожу ціль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА