Гральна індустрія в Україні збільшила сплату податків 2025р лише на 1,6% через зростання нелегального сегменту - АУОГБ

Гральна індустрія України сплатила до державного бюджету 17,4 млрд грн податків за підсумками 2025 року, що на 1,6%, абр на 279 млн грн перевершило показник попереднього року, йдеться в пресрелізі Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).

"Переконані, що галузь могла б забезпечувати ще більше податків - орієнтовно на рівні 19,6 млрд грн на рік, - якби не зростання нелегального сегмента", - зазначив президент АУОГБ Олександр Когут, слова якого наведено у пресрелізі.

Зазначається, що результати перших незалежних комплексних досліджень від компаній KANTAR, Gradus і Factum підтвердили високий рівень тінізації галузі. Зокрема, частка нелегального сектору наразі оцінюється у межах від 39% до 53%, тоді як загальний обсяг легального ринку становить близько 60 млрд грн на рік. Легальні оператори наголошують на проблемі недостатньо ефективного блокування гральних платформ, підконтрольних громадянам РФ, та міграції користувачів до тіньового сегменту.

Структура податкових надходжень за 2025 рік свідчить, що найбільшу суму забезпечив податок на прибуток підприємств — 11,2 млрд грн. Крім того, бюджет отримав 4,1 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та 1,2 млрд грн військового збору.

Наголошується також, що члени асоціації залишаються ключовими донорами бюджету в цій сфері, генеруючи близько 82% усіх профільних податкових виплат.

В асоціації звертають увагу на вичерпання ресурсів для активного зростання білого ринку, показники якого фактично стагнували з урахуванням індексу річної інфляції. Динаміка надходжень демонструє різке сповільнення: якщо у 2023 році галузь сплатила 10,4 млрд грн, а у 2024 році — 17,1 млрд грн, то приріст у 2025 році виявився мінімальним.

Прогноз АУОГБ на 2026 рік залишається песимістичним через можливе запровадження жорстких регуляторних обмежень, включаючи ліміти для гравців та нові заборони на рекламу, що може зробити нелегальні майданчики більш конкурентоспроможними.

Окремим проблемним питанням АУОГБ зазначила толерування незаконних операцій банківською та платіжною інфраструктурою.

"Протягом чотирьох років легальний ринок демонстрував стабільне зростання. Однак наприкінці 2025 року ми побачили дуже негативні тренди. Якщо регулювання білого сегмента виявиться в 2026 році надто жорстким, легальний ринок за обсягами виручки може піти вниз, тоді як тіньовий ринок продовжить зростання", - наголосив Когут.

За його словами, нові регуляторні обмеження для легальних операторів (введення лімітів для гравців, введення нових обмежень по рекламі, збільшення податкового навантаження) можуть призвести до того, що нелегальні платформи стануть більш конкурентоспроможними.

"Багато російських та офшорних гральних платформ, які працюють в Україні, на практиці не заблоковані. Фактом залишається те, що нелегали продовжують незаконну діяльність на території України, не сплачуючи жодної гривні податків. У них немає таких обмежень, як у білих операторів, і вони отримують ринкову перевагу", - пояснив Когут.

Йдеться про використання міскодингу, схем із криптовалютами та рахунків "дропів", що дозволяє нелегальним операторам уникати оподаткування. З огляду на це АУОГБ закликає Національний банк України (НБУ) посилити вимоги до комплаєнсу та використовувати штучний інтелект для блокування транзакцій на користь сірих казино.

Цю позицію АУОГБ підкріплюють і заяви представників ринку, зокрема голови PlayCity Геннадія Новікова в інтервʼю "Інтерфакс-Україна", який заявив про існування "квазімонополії" в банківському секторі, де лише три фінустанови мають право обслуговувати гральну індустрію. Це обмежує легальних операторів у доступі до фінансових сервісів.

Водночас, попри поточні складнощі, в асоціації вбачають потенціал зростання ринку iGaming до 70–80 млрд грн виручки та залучення додаткових 10–12 млрд грн податків у найближчі два роки за умови ефективної протидії тіньовому сектору.