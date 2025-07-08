Держрегулятори, СБУ та Асоціація українських операторів грального бізнесу закрили 133 нелегальних інтернет-казино

Служба безпеки України, Держспецзв’язку, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), та Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) за результатами спільної спеціальної операції заблокували 133 нелегальних онлайн-казино, які діяли в українському інтернет-просторі.

Відповідне розпорядження Держспецзв'язку від 1 липня №435/3236 щодо блокування IP-адрес/cайтів було надіслано українським інтернет-провайдерам/профільним асоціаціям 3 липня і є обов’язковим до виконання протягом 3 робочих днів – до 8 липня, йдеться у повідомленні прес-служби АУОГБ у вівторок.

За оцінками асоціації, за результатами операції зупинений тіньовий бізнес, який щоквартально приносив від 3 до 5 млрд грн нелегального обороту.

Зазначається, що окрім блокування технічними і програмними інструментами Держспецзв'язку відповідних веб-ресурсів в рамках операції також було вжито комплексних організаційних та технічних заходів щодо інфраструктури, яка допомагала функціонувати нелегальним інтернет-казино. Зокрема було припинено нелегальний фінансовий процесинг та "заморожено" відповідні P2P платежі.

"Якщо говорити мовою шахів — білі розпочали, а чорні вже втрачають фігури на дошці… Так, ми ще не гросмейстери. Але це буде яскрава шахова партія, в якій ми переконані: нелегали рано чи пізно змушені будуть залишити поле гри", – наводяться у релізі слова президента АУОГБ Олександра Когута.

Він нагадав, що нелегальні казино, більшість яких сьогодні мають коріння в РФ, завдають прямої шкоди державі, легальному бізнесу та українцям, бо на таких сайтах, які дуже часто "клонуються" після блокування, ще й надзвичайно високий ризик шахрайства, витоку особистих і фінансових даних гравців.

Наголошується, що СБУ, Держспецзв’язку та НКЕК вперше активно співпрацюють з АУОГБ в подібному проєкті, в якому запущена три місяці назад асоціація підготувала та надала програмну, аналітичну та інформаційну підтримку учасникам спецоперації по закриттю тіньових інтернет-казино.

За словами Когута, АУОГБ налаштована й надалі активно співпрацювати з регуляторами, серед яких також Мінцифри та агентство "Плейсіті", та правоохоронними органами для швидкого виявлення та закриття нелегальних казино в мережі заради виконання своєї головної заявленої місії – максимально швидке очищення ринку від тіньового грального бізнесу. Асоціація також планує спільно з державними регуляторами інформувати медіа про всі рішення про блокування казино, як тільки вони будуть прийняті та доведені до операторів зв’язку.

Як повідомлялося, Асоціація українських операторів грального бізнесу — незалежна саморегулівна організація, яка об’єднала провідних ліцензованих операторів ринку. Проголошена основна мета АУОГБ — сприяння прозорості грального ринку, створення чітких правил гри та боротьба з нелегальним сегментом гральної індустрії.

За оцінками асоціації, які було оприлюднено у травні 2025 року, від 30 до 50% грального ринку перебувають у тіні, тоді як Мінцифри оцінює втрати держави через тіньовий ринок азартних ігор до 10 млрд грн на рік. Легальна індустрія азартних ігор в Україні у 2024 році сплатила більше 17 млрд податків, у січні–квітні 2025 року – 6,4 млрд грн.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — КРАІЛ.

Попередній регулятор КРАІЛ видав 7 217 ліцензій на право господарської діяльності з організації та проведення азартних ігор та одночасно припинив дію (анулював) 4123 ліцензії. У кінці червня 2025 року PlayCity за сприяння АОУГБ вже подала НКЕК на блокування 824 нелегальні онлайн-казино.

НКЕК, згідно чинного законодавства, має право блокувати веб-сайти нелегальних казино за поданнями PlayCity та СБУ.

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