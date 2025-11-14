Запуск 5G залежить від безпекової ситуації, але підготовка до аукціону ведеться

Запуск мобільного зв’язку стандарту 5G в України залежить від безпекової ситуації, але Національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) все одно веде підготовку до відповідного аукціону, бо вона потребує багато часу, повідомила голова комісії Лілія Мальон.

"Ми сподіваємося, будуть запущені пілоти в окремих містах. Але ми як регулятор готуємося, щоб провести аукціон",- сказала вона журналістам в кулуарах конференції НКЕК "Stay Connected’25" у п’ятницю.

Мальон пояснила, що для підготовки аукціону необхідно розробити всю документацію, провести технічні тестування, визначити вартість спектра, ліцензійні умови та інші параметри.

"Тобто це шалений шматок роботи, щоб його провести (аукціон- ІФ-У), треба рік готуватися до цього. Все, що я можу сказати, ми активно готуємося", – наголосила Мальон.

Крім того, голова НКЕК анонсувала, що незабаром розпочнеться медіакампанія, яка стосуватиметься запуску з 1 січня "Роумінгу як вдома" та детально пояснюватиме зміни для абонентів та аспекти, на які їм варто звертати увагу.

Мальон додала, що для цього буде використаний один з трьох компонентів – комунікаційний – трирічного проєкту технічної допомоги ЄС "Підтримка цифрового регулювання України", який зараз стартує.

Два інших компоненти – регуляторний та технічний, уточнила голова Комісії. За її словами, регуляторний компонент передбачає проведення аудиту регулятора, оскільки нині НКЕК працює в умовах обмежених ресурсів. Мета – відмовитися від зайвих процесів та максимально оптимізувати кадровий потенціал.

"Ми плануємо провести аудит. Плануємо з його експертизою забезпечити виконання тих умов євроінтеграційних, які ми не виконали. Це в контексті інтеграції законодавства", - пояснила Мальон

Технічний компонент програми технічної допомоги ЄС стосується технічного впровадження, зокрема питань інформаційної безпеки та захисту інформаційних систем регулятора, зазначила вона.