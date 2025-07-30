НКЕК створить робгрупу щодо впровадження та забезпечення функціонування європейського роумінгу RLAH в Україні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) за підсумками засідання ухвалила рішення створити робочу групу з питань впровадження та забезпечення функціонування "Роумінг як вдома" (Roam like at home, RLAH) в Україні, повідомила її пресслужба.

Як повідомлялося раніше, команда НКЕК завершувала роботу над приєднанням України до єдиної роумінгової зони ЄС "Роумінг як вдома" (RLAH), що очікується вже з 1 січня 2026 року.

На початку червня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12150, який є останньою вимогою для приєднання України до єдиного європейського роумінгового простору RLAH.

Також у ході засідання НКЕК ухвалила низку інших рішень, зокрема постачальникам електронних комунікаційних послуг повідомлять про зобов'язання обмежити або відновити доступ до веб-сайтів та сервісів, що входять до переліку аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора.

Окрім того, встановлено строки проведення консультацій щодо визначення територій, де має бути забезпечено доступ до мереж фіксованого широкосмугового та мобільного широкосмугового доступу, а також послуг голосових електронних комунікацій у фіксованому місці.

Також НКЕК запровадить зміни до планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік.