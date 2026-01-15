Інтерфакс-Україна
Телеком
10:18 15.01.2026

"Київстар" отримав дозвіл на продовження тестування технології Starlink Direct to Cell до 20 квітня 2026 р.

Національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій та поштового зв’язку (НКЕК) продовжила дозвіл найбільшому українському оператору мобільного зв’язку "Київстар" на проведення тестування технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном) до 20 квітня 2026 року, йдеться в ухваленому рішенні.

У документі зазначається, що продовження тестування дозволено на всій території України за виключенням прикордонної території, території ведення бойових дій та тимчасово окупованих територій країни.

Умови передбачають використання оператором смуг 1725-1730 МГц/1820-1825 МГц (2х5 МГц), забезпечення територіального відступу від кордонів з іншими державами на заході країни, а також дотримання заходів для уникнення радіозавад діючим користувачам радіочастотного спектру, йдеться у рішенні.

Як повідомлялось, тестування технології супутникового зв’язку Starlink Direct to Cell, за допомогою якої можна обмінюватися смс-повідомленнями за відсутності мобільного зв’язку, але за прямої видимості неба, у листопаді стало доступним для всіх абонентів "Київстар" в Україні, які мали відповідні смартфони з підтримкою 4G (LTE). Система працює через мережу із групи супутників Starlink Direct to Cell чисельністю більше 650 штук.

Зазначалось, що у 2026 році планується впровадити голосові дзвінки та мобільний інтернет у Starlink Direct to Cell.

"Київстар" у третьому кварталі 2025 року обслуговував 22,5 млн мобільних абонентів, це на 3,6% менше ніж рік тому, водночас кількість клієнтів 4G зросла на 2,4% – до 15 млн.

Компанія в третьому кварталі отримала прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше ніж у третьому кварталі 2024 року, а в доларах зростання становило 20,4% - до $171 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виводу "Київстару" на біржу був 100% його власником.

Теги: #starlink_direct_to_cell #київстар #нкек

