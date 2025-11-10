"Київстар" у III кв.-2025 збільшив EBITDA на 21,5%

Найбільший український оператор зв’язку "Київстар" у третьому кварталі 2025 року отримав прибуток EBITDA на рівні 7,1 млрд грн, що на 21,5% більше ніж у третьому кварталі 2024 року, а у доларах зростання становило 20,4% – до $171 млн.

"Стабільна висока прибутковість відображає дисципліноване управління витратами на тлі зростання доходів та реалізації цифрової стратегії "Київстар", – зазначається у квартальному звіті Kyivstar Group Ltd у понеділок.

Згідно з ним, загальний дохід зріс на 20,9%, до 12,3 млрд грн, а в доларах - на 19,8%, до $297 млн, показник ARPU мобільного зв'язку за рік збільшився на 14,0% – до 153,1 грн ($3,7).

Скоригований чистий прибуток становив $73 млн, але цей показник не охоплює негрошові витрати у розмірі $162 млн, визнані у третьому кварталі 2025 року у зв'язку з лістингом Kyivstar. Без коригувань збиток за третій квартал 2025 року становив $89 млн, йдеться у звіті.

Згідно з ним, прямі цифрові доходи зросли до 11,9% від загального обсягу завдяки зростанню в 6,3 раза – до 1,5 млрд грн (в доларах – до $35 млн), що своєю чергою було зумовлено консолідацією Uklon.