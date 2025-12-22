Інтерфакс-Україна
12:51 22.12.2025

Ощадбанк та IT-Enterprise розпочали проєкт впровадження єдиної цифрової системи рекрутингу й HR-аналітики

Державний Ощадбанк, другий за розмірами в Україні, та IT-Enterprise, великий гравець на українському ринку цифрової трансформації бізнесу та держсектору, розпочали співпрацю у сфері цифровізації HR-процесів банку, йдеться у спільному пресрелізі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Цифрове рішення IT-Enterprise об’єднає всі етапи підбору персоналу Ощадбанку — від формування потреби у фахівцях до закриття вакансій — у єдиному цифровому середовищі. Це дасть змогу банку працювати з кандидатами швидше, зробить процеси прозорими та надасть керівництву повну аналітику ефективності рекрутингу", – зазначається у повідомлені.

Згідно з ним, раніше в банку використовувалися розрізнені інструменти для управління підбором персоналу, що ускладнювало централізований аналіз і планування.

Впровадження нової цифрової системи планують завершити протягом наступних місяців. У цей період команда IT-Enterprise проведе аналіз поточних процесів і змоделює нову єдину аналітичну систему для рекрутингу.

Ощадбанк у річному звіті за 2024 рік відзначав, що підрозділом найму персоналу протягом 2024 року закрито 2,96 тис. заявок на добір персоналу, що становить 84% від створених заявок та 93% від звільнених працівників.

У цілому облікова чисельність персоналу на кінець 2024 року становила 17,98 осіб, що на 3,3% менше, ніж за попередній рік. Середньообліковий відсоток плинності кадрів за рік становила 17,3%, при цьому чистий відтік персоналу становив 584 особи, йшлося у звіті.

"IT-Enterprise приєднується до цифрової трансформації Ощаду — одного з найбільших роботодавців фінансового сектору України… Банк отримає інструменти для глибокого аналізу потреб у наймі, ефективності каналів залучення кандидатів та результативності роботи HR-команди в режимі реального часу", – наводяться у релізі слова співзасновника і CEO IT-Enterprise Олега Щербатенка.

За словами директорки департаменту по роботі з персоналом Ощадбанку Ірина Маковєєвої, цифрове рішення, побудоване на деталізованих даних у єдиній базі, це важливий крок до підвищення ефективності кадрової функції та залучення талантів. Серед іншого, кандидати зможуть швидше проходити етапи найму й отримувати зворотний зв’язок в зручному цифровому форматі.

IT-Enterprise уточнив, що раніше цифровізував HR-процеси у низці гравців банківського сектору України, серед яких - Національний банк України, Райффайзен Банк, Креді Агріколь Банк.

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise працює понад 35 років, здійснює цифрову трансформацію реального сектору економіки. Серед заявлених клієнтів — "Інтерпайп", "Нібулон", "ДТЕК", "Суспільне мовлення", фонд "Повернись живим", Кредіт Агріколь Банк, "Укрнафта", "Укрзалізниця".

Згідно з даними НБУ, на початок вересня 2025 року Ощадбанк із загальними активами 479,1 млрд грн (12,3% від загального обсягу) був другим за цим показником серед 60 банків країни.

У річному звіті зазначалося, що за розподілом працівників Ощадбанку по регіонах України відсоткове співвідношення по кількості персоналу становить: захід – 31%, північ – 30,5%, центр – 18%, південь – 13%, схід – 7,5%.

В Ощадбанку працює 72% жінок, з них майже 10% (1,33 тис.) перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, а також у відпустках по догляду за дитиною до досягнення нею 3- та 6-річного віку.

За віковим складом найбільшу категорію становлять працівники віком до 45 років – 60% (з них 18-30 років – 12%), від 46 до 60 років – 34%, понад 60 років – 6%.

