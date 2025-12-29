KNESS на 30% оптимізував часозатрати завдяки автоматизації бізнес-процесів з IT-Enterprise

Українська KNESS Group, яка розробляє технології та втілює проєкти відновлюваної енергетики в Україні та Європі, оцінює економію часових ресурсів за рахунок автоматизації бізнес-процесів після впровадження п’ять років тому ERP системи від ІТ-Enterprise у 30%, йдеться у спільному пресрелізі компаній, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

"Наразі в централізовану ERP інтегровано всі ключові бізнес-процеси: від документообігу, управління персоналом до моніторингу проєктів і контролю фінансових потоків", – наводяться в релізі слова керівника департаменту цифрових рішень та інновацій KNESS Богдана Козачука.

За його словами, група компаній KNESS, яка швидко масштабувала бізнес, почала роботу над масштабною цифровою трансформацією бізнесу з 2014 року з метою впровадження єдиної системи з наскрізними процесами, у периметрі якої циркулює вся інформація, .

Козачук зазначив, що на вибір серед ERP-систем продукту IT-Enterprise вплинуло те, що вона була розроблена українською компанією.

Наразі у єдиному "вікні" в групі працюють бухгалтерія, логістика, управлінський облік, аналітика та частина міжнародних підрозділів групи компаній.

На думку засновника та СЕО IT-Enterprise Олега Щербатенка, досвід KNESS Group, яка працює на ринку де активно зростає попит на альтернативні джерела енергії, підтверджує, що цифровізація процесів є стратегічною необхідністю для компаній, які стрімко масштабуються.

KNESS Group є одним із лідерів у реалізації проєктів установок зберігання енергії та надає весь спектр послуг на ринку енергетики (В2В сегмент). Група станом на березень цього року реалізувала 1,3 ГВт сонячних електростанцій в Україні, Польщі та Латвії, ще 1,48 ГВт об’єктів електроенергетики перебувають на її комплексному обслуговуванні.

KNESS Group у 2023 році отримала першу в Україні ліцензію на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії. Цього року вона ввела в експлуатацію 100 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), має у планах на наступний рік приблизно 200 МВт.

Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise працює понад 35 років, здійснює цифрову трансформацію реального сектору економіки. Серед заявлених клієнтів — "Інтерпайп", "Нібулон", "ДТЕК", "Суспільне мовлення", Фонд "Повернись живим", Кредіт Агріколь Банк, "Укрнафта", "Укрзалізниця".