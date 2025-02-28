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12:46 28.02.2025

Головним критерієм оптимізації університетів є демографічна ситуації в регіоні - Лісовий

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Головним критерієм оптимізації університетів є демографічна ситуації в регіоні - Лісовий

Головним критерієм оптимізації закладів вищої освіти є демографічна ситуації в регіоні, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Перш за все, це один ключовий критерій – демографічна ситуації в регіоні. Ми розуміємо, яка буде демографічна динаміка, ми розуміємо кількість вступників на 17 років наперед, ми розуміємо, який традиційно забезпечується вступ до місцевих університетів випускниками шкіл, які навчаються в регіоні, скільки з них їдуть до великих центрів – Києва, Львова, Дніпра, чи їхало до Харкова. І ми розуміємо, яким повинен бути університет з точки зору повноцінного академічного середовища", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), відповідаючи на запитання про критерії оптимізації закладів вищої освіти.

Міністрів наголосив, що відомство не нав'язує університетам оптимізацію, а лише пропонує варіанти, виходячи з поточної ситуації з міграцією і демографією.

За словами Лісового, на шляху до Європейського Союзу університет, у якому навчається 2-3 тисячі студентів, навряд чи буде конкурентоспроможним.

Теги: #виші #лісовий #оптимізація

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