Інтерфакс-Україна
Події
12:01 23.10.2025

Частка зарахованих у виші жінок зросла з 44,8% до 52,3% - Міносвіти

2 хв читати
Частка зарахованих у виші жінок зросла з 44,8% до 52,3% - Міносвіти

Частка жінок, серед всіх зарахованих у виші на освітні рівні бакалаврат, магістратура та аспірантура, зросла з 44,8% до 52,3%, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

"20 жовтня завершилася вступна кампанія… Конкуренція за кожне місце державного замовлення зростає. У нас електронних кабінетів цього року було створено менше порівняно з попереднім. Якщо минулого року було 529 тис. таких кабінетів, то цього року ми говоримо про 484 тис. кабінетів. Активними  серед них було 92% від всіх зареєстрованих. Водночас, поданих заяв в університети стало більше - 1 млн 167 тис. проти 1 млн 55 тис., це зростання на 11%. Середня кількість заяв на одного активного вступника зросла з 2,2 до 2,6 заяв", - сказав Трофименко на брифінгу в Києві в четвер.

За його словами, на бюджет на всі освітні рівні цьогоріч зараховано 98 тис. 188 особи, а на контракт - 207 тис. 831 особа.

"Що стосується гендерного і вікового розподілу, то частка жінок серед всіх зарахованих зросла з 44,8% до 52,3%. Частка старших 25-ти років серед усіх зарахованих знизилася з 28,4% до 23,9%, тобто мінус 4,5%. Це ми говоримо про всі освітні рівні: бакалаврат, магістратура та аспірантура", - розповів він.

Як повідомлялося, у вересні в Міністерстві освіти і науки заявили, що загальна кількість можливостей закладів вищої освіти достатньо тривалий час більша, ніж кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту. Зокрема, у закладах вищої освіти України є надлишок фізичних місць на бакалаврат.

Теги: #зарахування #виші #жінки

