Економіка
14:56 25.09.2025

15 найбільших приватних університетів отримали 3,8 млрд грн доходу у 2024 р.

Сумарний дохід 15 найбільших приватних університетів за підсумками 2024 року склав близько 3,8 млрд грн, 10 найдохідніших приватних шкіл — 1,8 млрд грн, йдеться у дослідженні YouControl.Market.

Зазначається, що найбільший фінансовий результатом серед усіх приватних закладів вищої освіти (ЗВО) отримала Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), яка має за підсумками 2024 року 653,2 млн грн доходу, що на понад 13% більше за власний показник 2023 року.

На другому місці за доходами – Український католицький університет (УКУ) у Львові, який заробив 494,8 млн грн у 2024 році. У топ-5 входять також Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці II (454,7 млн грн доходу), Європейський університет (Київ) з доходом 321,8 млн грн та Київський університет культури (289,9 млн грн). Шостий рядок – за Міжнародним гуманітарним університетом в Одесі (289,3 млн грн). Виручка МГУ у 2024 році зросла більш ніж удвічі порівняно з 2021-м. Київський медичний університет (приватний ЗВО, заснований у 2009 році) заробив 243,7 млн грн у 2024 році, Київський міжнародний університет - 196,4 млн грн. До топ-10 увійшли також регіональні приватні виші: Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім.С.Дем’янчука у Рівному (134,4 млн грн) та Університет короля Данила в Івано-Франківську (131,3 млн грн).

На 11 місті Київська школа економіки (KSE), 131,1 млн грн доходу. Для KSE це величезний стрибок: ще 2021 року дохід Школи становив лише 22 млн грн, але за час повномасштабної війни він зріс у шість разів. На 12-му місці Львівський університет бізнесу та права (127,4 млн грн), на 13-му – київський університет “КРОК” (126,1 млн грн). 14-та позиція належить університету ім.Альфреда Нобеля – це приватний ЗВО Дніпра з доходом 107 млн грн. Нарешті, 15-те місце займає American University Kyiv (AUK) – наймолодший у добірці приватний університет, заснований лише у 2020 році. AUK у 2024-му заробив уже 97,1 млн грн, втричі перевищивши свій показник 2022 року.

Рейтинг приватних шкіл очолює Центр освіти “Оптіма”, який у 2024 році заробив майже 401,9 млн грн. “Оптіма” навчає тисячі учнів по всій Україні та за кордоном, забезпечуючи освіту за шкільною програмою в онлайн-форматі. Частка “Оптіми” в сумарному заробітку топ-10 шкіл надзвичайно велика, тож цей проєкт можна назвати умовним ключовим бенчмарком приватної середньої освіти в Україні.

Другою стала столична Новопечерська школа із доходом 237,5 млн грн у 2024 році, що на 29,6% більше, ніж у 2023-му. Третю сходинку посіла мережа приватних шкіл КМДШ – “Креативна Міжнародна Дитяча Школа” (Київ), яка в сумі отримала 218,4 млн грн доходу.

Четвертою у списку стала “Школа вільних та небайдужих” – приватний ліцей міста Львова з доходом 163,6 млн грн — її результат за 2024 рік на 42,6% перевищив показник попереднього року. П’яте місце займає київська “Атмосферна школа” (160,3 млн грн): 2024 році її дохід фактично подвоївся (+78,4% проти 2023-го). Шостим йде ще один столичний освітній заклад – “Ліко-Школа” з річним доходом 158,0 млн грн (+48% за рік).

Сьомою стала приватна школа “Мідгард” (Київ) з доходом 124,3 млн грн. Восьме місце посів заклад “МрійДій” (Київ) – 122 млн грн доходу (її фінансовий результат зріс на 40% за рік). Дев’яту сходинку зайняв столичний ліцей “Школа Базис” (96,6 млн грн). Нарешті, десятою в рейтингу стала “Печерська міжнародна школа” (Київ) із річним доходом 96 млн грн.

Теги: #виші #дохід #приватні

