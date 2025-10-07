"Ліси України" за 9 міс. наростили дохід на 25,4%

ДП "Ліси України" в січні–вересні 2025 року збільшило дохід від реалізації продукції на 25,4% проти аналогічного періоду 2024 року - до 21,7 млрд грн, повідомила пресслужба держпідприємства.

Згідно з повідомленням, половину отриманих коштів "Ліси України" спрямували до бюджетів усіх рівнів. Підприємство також збільшило сплату податків у поточному році майже на 70% - до 10,7 млрд грн.

"Завдяки зростанню доходу від реалізації, суттєвій економії на закупівлях та оптимізації витрат рентабельність порівняно з минулим роком підвищилася з 14,8% до 28,6%", - уточнили в "Лісах України".

Держпідприємство у вересні заготовило найбільший за останні п’ять місяців обсяг лісоматеріалів. Обсяги заготівлі сягнули 1,07-1,1 млн куб. м на місяць.

Виконання аукціонних договорів на поставку деревини наразі складає понад 90%, а з урахуванням відмов покупців – 97%. Значна частка відмов припадає на прифронтові, східні та північні регіони, де зросли ризики заготівлі або доставки продукції. По форвардних піврічних контрактах виконання майже 100%.

Залишки продукції на складах підприємства станом на кінець кварталу є найменшими від початку року - 550 тис. куб. м.

У "Лісах України" привернули увагу до сезонного росту попиту на дрова для населення, який відповідає минулорічному рівню. У вересні підприємство заготовило понад 300 тис. куб. м дров. До кінця 2025 року заплановано заготовити ще понад 900 тис. куб. м, щоб сформувати стратегічний запас на зимовий період.

"Біржові ціни на дров’яну деревину з минулого року суттєво зросли. Для населення і соцсфери ДП "Ліси України" утримує соціальні ціни на стабільному рівні. Середня по Україні вартість дров, як і минулого року, становить приблизно 1-1,1 тис. грн за куб. м", - резюмували в держпідприємстві.