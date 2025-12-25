Інтерфакс-Україна
Економіка
14:04 25.12.2025

Кабмін продовжив заборону на імпорт російських товарів на 2026 рік

1 хв читати
Кабмін продовжив заборону на імпорт російських товарів на 2026 рік

Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2026 року заборону на ввезення на митну територію України товарів, які походять із Росії.

Згідно з постановою №1707 від 24 грудня, уряд вніс зміни в постанову Кабміну №1147 від 30 грудня 2015 року, яку щороку оновлюють.

Крім того, постановою №1706 уряд ще на рік - до 31 грудня 2026 року - подовжив термін дії постанови №1146 від 30 грудня 2015 року, яка встановлює ставки ввізного мита до імпорту товарів, країною походження яких є РФ. Ці інструменти діють з 2015 року як контрзаходи у відповідь на економічний тиск, який триває багато років.

Як повідомлялося, у 2015 році Кабмін ухвалив дві постанови щодо обмеження торгівлі з Росією у відповідь на дії держави-агресора щодо України, зокрема на припинення з 1 січня 2016 року в односторонньому порядку РФ дію Договору про зону вільної торгівлі в межах СНД стосовно України та запровадження заборон на ввезення низки товарів українського походження. Термін дії цих актів продовжується щороку в грудні.

Теги: #товари #імпорт #рф #заборона

