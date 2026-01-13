РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

Фото: ДСНС України/ DSNS.GOV.UA

У ніч на вівторок, 13 січня, РФ атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні, зокрема енергетичних, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

"Цієї ночі ворог атакував 15 об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі енергетики, зокрема ТЕС та ТЕЦ в різних регіонах України й інші важливі об’єкти, задіяні в роботі систем тепло- та водопостачання", – сказав Ковальчук під час брифінгу у вівторок у Zoom.

При цьому він зазначив, що це не вплинуло на ситуацію з водовідведенням та водопостачанням. Стосовно тепла він зазначив, що опалення є в 98,5% житлового фонду та 99% соцсфери в Україні.

Водночас, за його словами, після попередніх атак у Києві, на якому зараз сконцентровані атаки РФ, без опалення станом на 13:00 перебувало 472 з понад 12 тис. будинків, з них 197 будинків у Печерському районі, 123 – у Шевченківському та 71 – у Голосіївському.

"Для того є комплекс відповідних причин. В деяких будинках зливали або знижували теплоносій, що дало можливість здебільшого зберегти мережі, але тепер підключення відбувається як повторний запуск опалення", – пояснив Ковальчук.

Він додав, що у проблемних районах працюють всі бригади, які є, плюс додатково залучаються бригади з інших районів.

За його словами, попри поєднання важких погодних умов і концентрованих ударів по критичній інфраструктурі "в цілому ситуація в країні позитивна з водою і теплом".

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, зараз особливий приціл ударів РФ по Києву та по великим населеним пунктам.

"Додаткові обстріли не додають нам потужності, і це впливає на ті темпи відновлення, які ми маємо. Наслідки цієї атаки досить складні і ускладнюються суворими погодними умовами, які також впливають на точкові знеструмлення", – зазначив Колісник.

Він пояснив, що досить жорсткі обмеження енергозабезпечення застосовуються саме для того, щоб можна було збалансувати енергосистему і втримати її цілісною.

"Найскладніша ситуація зараз в столичному регіоні, в Києві. Це наслідок ударів РФ, але відновлювальні роботи тривають постійно", – запевнив заступник міністра.

Водночас він зауважив, що давати якихось прогнозів енергетики поки не можуть, оскільки важко передбачити наслідки наступних ударів РФ, які, за його словами, продовжуватимуться.

Як повідомлялося, з ранку вівторка після чергової атаки РФ увесь Київ та частина області живуть у режимі аварійних відключень е/е.